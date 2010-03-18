Kısa vadeli faiz oranları değişmedi

T24 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kısa vadeli faiz oranlarını değiştirmedi.



Buna göre, gecelik faiz oranları, borçlanmada yüzde 6.50, borç vermede ise yüzde 9.00 olarak uygulanacak. Konuyla ilgili olarak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:



"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma sürecinin devam ettiğini göstermektedir. İç talep kademeli bir artış eğilimi sergilerken dış talebe ilişkin belirsizlikler sürmekte, imalat sanayinde kapasite kullanımının kriz öncesi seviyelere ulaşmasının zaman alacağı anlaşılmaktadır. İstihdam koşullarındaki iyileşme devam etmekle beraber issizlik oranları halen yüksek seviyelerde bulunmaktadır.



Kurul, enflasyonun Mart ayında tek haneli seviyelere düşeceğini, bir müddet hedefin belirgin şekilde üzerinde dalgalı bir seyir izledikten sonra yılın son çeyreğinden itibaren geçici etkilerin kalkmasıyla tekrar düşüş sürecine gireceğini ve 2011 yılının ilk aylarında hedeflerle uyumlu seviyelere gerileyeceğini belirtmiştir. Temel (çekirdek) enflasyon göstergelerinin ise geçtiğimiz yıl uygulanan vergi indirimlerinin oluşturduğu baz etkisiyle özellikle Mart ve Nisan aylarında artış göstereceği, ancak hedefin altında seyretmeye devam edeceği öngörülmektedir.



İzlenen para politikasının desteği ile kredi piyasasında olumlu gelişmeler sürmektedir.



Bununla birlikte, son dönemdeki iyileşmeye rağmen küresel ekonomideki sorunların henüz tam olarak giderilememiş olduğunu dikkate alan Kurul, faiz oranlarının uzun bir süre düşük düzeylerde tutulması gerekeceğini teyit etmiştir. Yakın dönemde enflasyon beklentilerinde gözlenen artısın genel fiyatlama davranışlarında bozulmaya yol açması halinde ise Merkez Bankası, Enflasyon Raporu'ndaki baz senaryoda öngörülen duruşa kıyasla daha erken bir parasal sıkılaştırmaya gitmekte tereddüt etmeyecektir.



Enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul'un geleceğe yönelik durusunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.



Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti sekiz iş günü içinde yayımlanacaktır."

