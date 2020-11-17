Kısa vadeli dış borçlar 134 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası tarafından Eylül 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, eylülde 2019 sonuna kıyasla yüzde 8.8 artarak 134 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.9 artışla 57.1 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.8 azalışla 55.9 milyar dolara indi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 sonuna göre yüzde 21.4 artarak 9.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1.7 yükselerek 21.4 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 15.6 azalarak 11.5 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 8.7 artarak 14.8 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, eylülde 2019 sonuna göre yüzde 0.1 artarak 50.7 milyar dolara çıktı.