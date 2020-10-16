Kısa vadeli dış borçlar 132.8 milyar dolara yükseldi; özel sektörün borcu azalırken, kamu bankalarınınki artıyor

Kısa vadeli dış borç stoku, Ağustos sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre yüzde 7.8 artışla 132.8 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.8 artarak 58.8 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9.1 azalarak 53.4 milyar dolara geriledi.

Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 181.3 milyar doları düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, Ağustos sonu itibarıyla 2019 sonuna göre yüzde 10.3 artarak 8.5 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde, banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3.2 artarak 21.7 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 10.9 azalışla 12.2 milyar dolara geriledi. Bu dönemde ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 20.1 artışla 16.4 milyar doları seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 4.9 azalarak 48.2 milyar dolara indi.

Özel sektörün azalıyor, kamunun artıyor

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 10.6 artarak 27.7 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5.9 azalarak 84.5 milyar dolara geriledi.

Parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 29.0 artarak 58.5 milyar dolara yükselirken, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4.8 azalarak 73.7 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde kısa vadeli tahvil ihraçları da yüzde 435.8 artışla 67 milyon dolardan 359 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 254 milyon doları olarak gerçekleşti.