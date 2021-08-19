Kısa vadeli dış borç stoku haziranda 121.7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin yöntem revizyonu yaptığı kısa vadeli dış borç stoku verilerini açıkladı.

TCMB verilerine göre; yöntem revizyonu yapılan dış borç stoku önceki aya göre geriledi. Mayısta 144,9 milyar dolar olan kısa vadeli dış borç, revizyon sonrası haziranda 121,7 milyar dolara inmiş oldu.

Haziran sonu itibariyle kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre ise yüzde 6.5 oranında artarak, 121,7 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,3 oranında artarak 58,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,8 oranında artarak 36,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2021 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 165,0 milyar dolar oldu.

İthalat borçlarına ilişkin metodoloji değişikliği sonrası ise haziran itibariyle ithalat borçları 30,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.