Kısa vadeli dış borç stoku dokuz ayda yüzde 12.5 yükseldi

İstanbul, 16 Kasım (DHA) – Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, Eylül ayı sonunda, geçen yılın sonuna göre yüzde 12.5 artışla 110.3 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası\'nın verilerine göre, yılın ilk dokuz ayında bankaların kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7.9 artışla 61.9 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli borç stoku ise yüze 19.1 artışla 48.3 milyar dolara yükseldi.

Buna göre;

- bankaların kısa vadeli dış kredileri yüzde 8.7 artışla 16 milyar dolara,

- yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 14.8 artışla 15.2 milyar dolara,

- yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 7.2 artışla 18.5 milyar dolara,

- Yurtdışı yerleşiklerin lira cinsinden mevduatları da yüzde 0.4 artarak 12.2 milyar dolara,

- İthalat borçları yüzde 17.6 artışla 38.6 milyar dolara yükseldi.

Dış borçlar borçlu bazında incelendiğine;

- kamu sektörünün kısa vadeli dış borcu yüzde 5.5 artışla 17.2 milyar dolara,

- özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 13.9 artarak 93 milyar dolara çıktı.

Alacaklı bazında incelendiğinde ise;

- parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 9.1 artışla 51.7 milyar dolara,

- parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 15.5 artarak 58 milyar dolara yükseldi.

2016 yılsonunda 171 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 14\'lük düşüşle Eylül sonu itibarıyla 147 milyon dolar olarak gerçekleşirken, aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 444 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2017 Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu;

- yüzde 52.1’i dolar,

- yüzde 30.3’ü euro,

- yüzde 14.7’si lira

- yüzde 2.9’u diğer döviz cinslerinden oluştu.

2017 Eylül sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 170.1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, stokun 21.9 milyar dolarlık bölümü Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde ise, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 14.6, Merkez Bankası’nın yüzde 0.4, özel sektörün ise yüzde 85 paya sahip olduğu görüldü.