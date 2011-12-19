-Kısa vadeli dış borç stoku arttı ANKARA (A.A) - 19.12.2011 - Türkiye'nin Ekim ayı sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2010 yıl sonuna göre yüzde 14,3 oranında artışla 89,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası 2011 Ekim dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku Ekim ayında, 2010 yıl sonuna kıyasla yüzde 14,3 artış gösterdi. Geçen yılın sonunda 78,2 milyar dolar olan kısa vadeli dış borç stoku, Ekim ayında 89,4 milyar dolar oldu. -Bankaların kısa vadeli dış borcu da arttı- Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,2 oranında artarak 57,4 milyar dolar oldu. Bunun 25,7 milyar dolarını krediler, 7,2 milyar dolarını döviz tevdiat hesabı, 15,3 milyar dolarını banka mevduatı, 9,2 milyar dolarını da TL cinsinden mevduat oluşturdu. TL cinsinden mevduatta Ekim ayında geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 47,68'lik azalış dikkati çekti. Geçen yılın sonu itibariyle TL cinsinden mevduat 17,6 milyar düzeyindeydi. Bankaların kısa vadeli dış borcu Ekim ayında geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 11,24 artış gösterdi. Bankaların kısa vadeli dış borcu geçen yılın sonunda 51,6 milyar dolar düzeyindeydi. Bankalar dışında kalan diğer sektörlerin kısa vadeli dış borcu da Ekim ayında geçen yılın sonuna göre yüzde 22 oranında artarak 25 milyar 29 milyon dolardan 30 milyar 542 milyon dolara çıktı.