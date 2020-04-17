Kısa vadeli borç stoku azalıyor: 168.5 milyar dolara indi

Merkez Bankası Şubat 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. 2020 Şubat sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 168,5 milyar dolar oldu. Söz konusu stokun 18,9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 21,1, Merkez Bankası’nın yüzde 5,0, özel sektörün ise yüzde 73,9 oranında paya sahip olduğu gözleniyor.

Orjinal vadesine göre kısa vadeli dış borç stoku ise Şubat ayında 2019 yıl sonuna göre yüzde 0,9 oranında azalışla 122,5 milyar dolara indi. Bu dönemde, bankaların kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,6 oranında artarak 57,1 milyar doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,4 oranında azalarak 57 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borcun yarıya yakını dolar cinsinden...

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 12,7 oranında azalarak 6,8 milyar dolar oldu. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında azalarak 49,9 milyar doları seviyesinde gerçekleşti.

2020 Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 48,8’i ABD doları, yüzde 29,6’sı Euro, yüzde 14,1’i TL ve yüzde 7,5’i diğer döviz cinslerinden oluştu.