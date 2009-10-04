'Kısa vadede bir hurda indirimi beklentisi olmasın

Sanayi Bakanı Ergün, otomotiv sektöründe hurda teşviğine ilişkin ''Kısa vadede bir hurda indirimi gerçekleşemeyecek'' dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen Katar 1. Türk İhraç Ürünleri Sergisi için Katar'a bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, gazetecilerle düzenlenen sohbet toplantısında, hurda teşviği konusunun biraz karmaşık olduğunu, değerlendirilmesinin biraz zaman alacağını ve üzerinde titiz bir çalışma yapılması gerektiğini söylediğini hatırlattı.

Ergün, hurda teşviğinde bir takım zorlukların olduğunu dile getirerek, hurda indiriminin ilave talep yaratıp yaratmayacağı sorunun yanıtının önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'de eski araç kullananların daha çok dar gelirli kesimler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

''Hatta eski araçlara göre yeni araçların vergisi yüksek, eski araçların vergisi düşük. Bunlar çevreyi daha çok kirleten araçlar, bunların vergisi yüksek olursa, bunlardan vazgeçilir, yeni araçlara yönelme olur gibi, başlangıçta insana çok sıcak gelen ve parlak fikir gibi görünen bu konuya, yakından baktığınız zaman böyle olamayabileceğini görüyorsunuz.

Bunun vergilerini yükselttiğiniz zaman arabayı zor bela alan ve kullanan bir kitlenin vergilerini yükseltmiş olacaksınız. Bu kitle arabasını hurda indirimiyle değiştirip, yerine yenisini alabilecek bir kitle midir? Bu sorunun da cevabı önemli. Eğer arabasını hurda indirimiyle değiştirip, yerine yenisini alabilecek bir kitleyse o zaman ilave bir talep imkanı var demektir. Bunlar el değiştirecek, bu indirimden parası olup da yararlanmak isteyen bunu ucuz fiyata alacak.''

Hurda teşviği ile talep yaratılabilmeli

Hurda teşviğinde önemli bir konunun da eski araçların teslimat sistemi olduğunu, hurda araçların trafik sicilinden düşmesinin yeterli olmadığını anlatan Ergün, bugün Türkiye'de hurda araç teslimatında tek bir yapının olduğunu, üretici ve satıcı firmaların da teslim alabileceği yeni bir otomobil hurdası ekonomisinin ortaya çıkabileceği bir alt yapıya ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Bakan Ergün, uygulanacak hurda teşviği ile ilave bir talep yaratılması gerektiğini vurgulayarak, o zaman bunu uygulamanın daha kolay olacağını kaydetti.

Baştan beri prensip olarak hurda teşviğine sıcak baktıklarını söylediklerini anımsatan Ergün, ''Sadece yeni bir otomobil talebi meydana getirmek açısından değil, çevresel nedenlerle de trafik güvenliği açısından, eski araçların trafikten çekilmesi, yerine daha güvenli, çevreye karşı daha duyarlı araçların devreye girmesi, trafiğe çıkması daha uygun bir yaklaşım ama bu nedenle böyle olmasına rağmen bir alt yapı ve talep yaratma sorunu, gelir düzeyi düşüklüğü nedeniyle düşük gelirli insanların üzerine ilave yükler getirme sorunu ister istemez bu konunun zamana yayılmasına neden oluyor'' diye konuştu.

Nihat Ergün, kısa zaman önce Ekonomik Koordinasyon Kurulunda (EKK) konuyu değerlendirdiklerini ve yazılı bir açıklama yaptıklarını ifade ederek, ''Kısa vadede bir hurda indirimi beklentisi olmasın. Çünkü kısa vadede bir hurda indirimi gerçekleşemeyecek. Hurda teşviği ancak uzun vadede bir çalışmayla hayata geçebilir'' dedi.