Kısa mesaj ücretlerinde indirim müjdesi

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, kısa mesaj (SMS) tavan ücretlerinde 1 Ocak 2014 itibariyle yüzde 20 indirim yapılacağını açıkladı.

Tüketicilere sunulan SMS hizmetinin önemli maliyet kalemlerinden biri olan SMS arabağlantı ücretlerinde BTK tarafından, 1 Temmuz 2013’te indirim yapıldığını anımsatan Bakan Yıldırım, "İşletmeciler arası SMS arabağlantı ücretlerinde önemli bir indirim yapılmıştı. Şimdi de bu indirimi vatandaşımıza yansıtmak için BTK tarafından SMS ücretlerinde üst sınır yüzde 20 oranında düşürüldü. Tüketicilere uygulanan SMS ücreti üst sınırında yapılan indirimlerle vatandaşlarımızın elektronik haberleşme hizmetlerinden daha makul ücretlerle yararlanmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

'SMS'te Avrupa birincisiyiz'

Bakan Yıldırım, dünyanın kişi başı en fazla aylık ortalama SMS gönderen ülkeleri arasında Türkiye’nin en üst sırada bulunduğuna dikkati çekerek, "Şu anda SMS gönderiminde Avrupa birincisiyiz. Bunda Türkiye'nin SMS ücretleri en ucuz ülkeler arasında yer almasının da önemli etkisi bulunuyor" dedi.

Yılbaşından itibaren yapılacak indirim sonrasında Türkiye'de SMS sayısının daha da artacağına işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şu anda yurt içi SMS ücretleri en fazla 41,54 kuruş olarak uygulanabiliyor. Ancak yapılan son düzenlemeyle 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yurt içi SMS ücreti en fazla 33,25 kuruş olacak."