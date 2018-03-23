T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Kısa mesafe gitmiyorum" kavgası yargıya taşındı; taksicinin 5 yıla kadar hapsi isteniyor

"Gitmiyoruz, Harbiye'ye dolmuşa binin gidin"

23 Mart 2018 12:56

İstanbul'da bir taksici ile müşterisi arasında yaşanan 'kısa mesafe' tartışması mahkemeye taşındı. Taksiciye 'birden fazla kişiyi tehdit' suçu dolayısıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis isteniyor.

Taksi-Uber gerginliği hala gündemdeyken, İstanbul'da bir taksici ile müşterisi arasında yaşanan 'kısa mesafe' tartışması mahkemelik oldu. Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre olay şöyle meydana geldi:

Beşiktaş'tan eşi ile birlikte taksiye binen Mahmut M., Harbiye'ye gitmek istediklerini söyledi. Taksi şoförü Ayhan T.'nin "Gitmiyoruz, Harbiye'ye dolmuşa binin gidin" cevabı üzerine araçtan inen Mahmut M., aracın plakasının fotoğrafını çekti. Bu sırada Hamut B. isimli bir başka taksi şoförünün de katıldığı tartışma büyüdü. Yakın bir yerde bulunan polis memurunun yanına giden Mahmut M. olayı anlatarak şikâyetçi olduğunu söyledi.

Savcılık, Ayhan T. ve Hamut B. hakkında 'birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. Ayhan T. ise ifadesinde,"Başbakanlığın önündeki yolun kapalı olduğunu söyledim. 'Bana yol tarif edemezsiniz' diyerek aracın plakasının fotoğrafını çekti" iddiasında bulundu. 

ETİKETLER

kısa mesafeharbiyehabertaksiyolcukavgatartışma5 yıla kadar hapdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24