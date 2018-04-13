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Kısa dönem erler yemin etti

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı tarafından 370'inci kısa dönem 120 er için yemin töreni düzenlendi

13 Nisan 2018 18:04

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı tarafından 370\'inci kısa dönem 120 er için yemin töreni düzenlendi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı\'nda, acemilik eğitimini tamamlayan kısa dönem erler törenle yemin etti. Törene, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumhur Çoban, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Muğla Adalet Komisyonu Başkanı Bilal Saydam, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediye Başkanı CHP\'li Bahattin Gümüş, şehit yakınları, gaziler ve yemin eden erlerin aileleri katıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı\'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Temel eğitimini tamamlayan 370\'inci kısa dönem 120 er, Türk bayrağı ve silah üzerine el koyarak yemin etti.
Daha sonra Şehit Yarbay Alim Yılmaz\'ın babası Mehmet Yılmaz tarafından kaleme alınan \'Jandarmayım Ben\' adlı şiir okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Coşkun Sel tarafından yapıldı. Konuşmaların ardından birliğine ilk katılan er Oğuzhan Akçivi\'ye ödülünü Vali Civelek verdi. Askerlerin geçit töreninin ardından program sona erdi.

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