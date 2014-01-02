Kısa dönem askerlik uzadı!

Askerliğin kısalmasıyla terhisler başlarken, sınav kaldırıldığı için altı aylık kısa dönemlerin kışlada geçen süresi 12 gün uzadı.

Vatan gazetesinin haberine göre, uzun dönemler için askerlik süresinin 15 aydan 12 aya düşürülmesinin ardından ilk terhisler başlarken, askerliğini altı ay kısa dönem olarak yapan askerler için de yeni bir uygulama başladı. Üniversite mezunu olan yedek subay adayları için test ve mülakatlar kaldırıldığı için bu yükümlüler artık 12 gün evde askerlik yapamayacak.



Test ve mülakatlar olduğu dönemde, yükümlüler ayın 1-2 ve 3. gününde sınavlara giriyordu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından da ayın 12’sinde birliğine teslim oluyordu. Bu 12 günlük süre ise altı ay olan kısa dönem askerlik hizmet süresinden düşüyordu. Bu süre erken terhiste anlamına gelmese bile 12 gün evde askerlik olarak geçiyordu. Kısa dönem askerler için ayrıca 12 gün de izin hakları bulunuyordu. Yani kısa dönem yükümlüler izin kullanmama durumlarında 6 aylık sürede yaklaşık 24 gün fiili olarak askerlik yapmıyordu. Test ve mülakatların kaldırılmasıyla birlikte kısa dönem erler için askerlik hizmetleri askerlik şubelerinden sevk tarihi ile başladı.

