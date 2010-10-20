Kısa dönem askerlik 8 ay, uzun dönem 12 ay olacak

T24 - Genelkurmay'ın Başbakan recep Tayip Erdoğan’a sunacağı askerlik raporunda, üniversite mezunlarının 8 ay, olmayanların 12 ay askerlik yapmasının önerileceği; bedellide ise belli bir yaş üstü yükümlüler için açık kapı bırakılabileceği ifade ediliyor.



Askerlik raporunun yasalaşması durumunda üniversite mezunu olmayan erbaşlardan yaklaşık 150 bininin terhis olabileceği kaydedildi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Başta askerlik yükümlüleri olmak üzere tüm kamuoyunun “tek tip” askerlik ile “bedelli askerlik” konularında merakla beklediği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner arasındaki görüşme yarın gerçekleşecek.



Görüşmede, Genelkurmay Karargâhı’nda hazırlanan ve askerin bu konuya ilişkin görüşlerini net bir şekilde ortaya koyan çalışma, Erdoğan’a tüm detaylarıyla anlatılacak. Bazı Ak Partililer “üniversite mezunu yükümlüler ile ilkokul mezunu yükümlüler arasındaki farkın kaldırılmasına” yönelik eleştiri yapmıştı.



Genelkurmay Karargâhı’nın, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ döneminde başlattığı tüm yükümlülere 12 ay askerlik yapılmasını öngördüğü düzenlemenin, Ak Parti kurmaylarının karşı çıkması nedeniyle yumuşattığı kamuoyuna yansımıştı.



Orgeneral Koşaner’in, üniversite mezunu yükümlülerin 8 ay, üniversite mezunu olmayan yükümlülerin ise 12 ay askerlik yapmasını önereceği belirtildi.



Bedelli askerliğe soğuk baktığı bilinen Koşaner’in Erdoğan’a görüşmede belli bir yaş üstü yükümlüler için açık kapı bırakabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, yedek subaylık uygulamasının kapsamının da daraltılarak doktor ve birkaç mühendislik alanından mezun olanlarla sınırlandırılacağı ifade edildi.



Org. Koşaner, görüşmede Genelkurmay Karargâhı’nın hazırladığı son dosyayı Erdoğan’a iletecek. Dosyada şu bilgilerin bulunduğu ifade ediliyor:





Üniversite mezununa 8 ay askerlik



- Üniversite mezunu yükümlüler için 8 ay “erbaş” statüsünde askerlik öngörülüyor. Bu sürenin 9 ay olabileceği de ifade ediliyor. Daha önce 6 ay olan bu sürenin, kışlada yükümlüler arasındaki adalet duygusunu zedelediği ve TSK’nın üniversite mezunu yükümlülerden yeterince faydalanaması nedeniyle uzatılması öngörülüyor.



Askerin daha önce kamuoyuna yansıyan çalışmasında 12 ay olarak öngörülen bu sürenin üniversite mezunu yükümlülere ilkokul mezunu yükümlülere kıyasla pozitif ayrımcılık tanımadığı gerekçesiyle itiraz ediliyordu.



Ak Partili bazı isimlerin bu sürenin 6 aydan 4 aya inmesine yönelik görüşlerine ise Genelkurmay’ın asker ihtiyacını karşılamakta sorun yaratacağı nedeniyle soğuk baktığı biliniyor.



Genelkurmay’ın soğuk baktığı bedelli askerlik uygulamasında ise Koşaner’in “açık kapı” bırakabileceği ifade ediliyor.



Buna göre, askerin, “bedelli askerlik”te hükümetin diretmesi durumunda sadece belli bir yaş grubu yükümlülere yönelik olarak bu uygulamanın çıkmasına sıcak bakabileceği kaydediliyor.





Yedek subaylığa sınırlama



- Üniversite mezunu olmayan yükümlüler için 12 ay “erbaş” statüsünde askerlik öngörülüyor. Daha önce 15 ay olan bu süre, kışlada adalet duygusunu zedelediği gerekçesiyle uzun bulunuyordu. Uygulamayla, üniversite mezunu olmayan yükümlüler ile üniversite mezunu yükümlüler arasındaki farkın azalması da sağlanmış olacak.



- Mevcut düzende 12 ay olarak düzenlenen yedek subaylık sisteminin de korunması, ancak kapsamının daraltılması öngörülüyor. Yaklaşık 75 bin civarında yedek subayın silah altında olduğu ifade ediliyor. Bu rakamın bu uygulamayla azaltılması ve sadece doktorlar ile birkaç mühendislik alanından mezun olanlarla sınırlandırılması bekleniyor.



Görüşmede Erdoğan’ın görüşlerini Koşaner’e anlatacağı ifade ediliyor. Askerin bu çalışması, Erdoğan’ın kurmaylarınca incelenecek. Görüşmede Koşaner’in, üniversite mezunu yükümlüler için 4 ay, üniversite mezunu olmayan yükümlüler için 9 ay formülüne neden soğuk baktığını ve daha kısa süreli askerlik uygulamalarının TSK’da yaratacağı sıkıntıları aktarması da bekleniyor.





150 bin terhis



Raporun yasalaşması durumunda üniversite mezunu olmayan erbaşlardan yaklaşık 150 bininin terhis olabileceği kaydediliyor. Bu durumda şu an silah altındaki üniversite mezunu olmayan yükümlüler 3 ay daha az askerlik yapacak. Ancak silah altındaki üniversite mezunu yükümlülerin süre uzatımından etkilenmemesi için ek bir madde konulacağı ve 6 ay için silah altına alınan erbaşların süre uzatımından etkilenmemesi amaçlanıyor.





