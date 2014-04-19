Kısa dönem askerlik 12 gün uzadı

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yedek subayların belirlenmesi için her yıl yapılan test ve mülakat sınavlarının kaldırılması kısa dönem askerliği uzattı. Üniversite mezunlarının girdiği bu sınavlar her yıl Aralık, Nisan ve Ağustos celp dönemlerinin ilk 3 gününde yapılıyor, sınav sonuçları 12’nci gün açıklanıyordu. 12 ay görev yapacak yedek subay adayları ile 6 ay kısa dönem askerlik yapacaklar ayın 12’sinde birliğine teslim oluyordu. 12 günlük sınav maratonu ise askerlik hizmet süresinden düşüyordu.



Bugün gazetesinin haberine göre, Ağustos 2013’te yapılan düzenleme ile test ve mülakatların yerine, yedek subayların bilgisayar ortamında Asker Alma Daire Başkanlığı tarafından yapılması kararlaştırıldı. Test ve mülakatların kaldırılmasıyla birlikte askerlik sevk tarihi ile başladı. Bu durum üniversite mezunlarının askerlik süresini 12 gün artırdı.



Üniversiteliler şikayet etti



4 üniversite mezunu genç, Meclis’e gönderdikleri dilekçelerle askerlik süresinin uzamasından şikayetçi oldu. Dilekçelerde “Uzun dönem askerliğin 15 aydan 12 aya düşürülmesinin emsal teşkil etmesi ile kısa dönem askerliğin de 12 gün kısaltılarak bu mağduriyetin ortadan kaldırılmasını talep etmekteyiz” denildi.