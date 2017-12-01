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Kısa dönem askerler törenle yemin etti

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ İl Jandarma Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan kısa dönem askerler, İsmet İnönü Spor Salonu'nda düzenlenen törenle yemin etti

01 Aralık 2017 15:50

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ İl Jandarma Komutanlığı\'nda temel eğitimlerini tamamlayan kısa dönem askerler, İsmet İnönü Spor Salonu\'nda düzenlenen törenle yemin etti.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı\'nda düzenlenen kısa dönem askerlerin yemin törenine Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Uğur Evcim, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile asker aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından 112 asker yemin etti.
İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Uğur Evcim, \"Dört hafta önce bu kutsal ocağa gönderdiğiniz evlatlarınız temel askerlik eğitimini tamamlamış olarak ettikleri yeminle vatan savunmasında görev almaya ve verilecek her vazifeyi yerine getirmeye hazır olduklarını belirtmişlerdir. Ne mutlu ki sizlere böyle yiğitler yetiştirdiniz, ne mutlu ki sizlere asil Türk milletine böyle Mehmetçikler hediye ettiniz. Onlarla ne kadar övünseniz azdır. Biliyorum ki, sizler bugün asker anası, asker babası asker eşi, asker kardeşi olmanın haklı gururu ve heyecanını yaşıyorsunuz. Bin bir güçlük ile yetiştirdiğiniz ve bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız bu ocağa adım attıkları andan itibaren bizimde evlatlarımız olmuşlardır\" dedi.
Program sonunda askerlere hazırlanan kokteylde aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.

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