Kısa Dalga'dan 'Pandemide kadına şiddet' podcasti: Şiddet artıyor, sığınağa ulaşmak zorlaşıyor

Kısa Dalga Podcast, pandemi döneminde kadına yönelik şiddeti ele aldı. Kadın Dayanışma Vakfı’ndan Büşra Sünetçi, "Salgın bahane edilerek pek çok ilde, pek çok ilçede kadınların şiddet sebebiyle yaptıkları başvurular görmezden gelindi” diye konuştu.

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Sünetçi “Ev içinde şiddete maruz kalan kadınlar kolluk kuvvetine başvuru yaptığında 'virüs var biz artık sığınaklara götüremeyiz', 'orası çok kalabalık, gidip ne yapacaksın', 'evin daha güvenlidir', gibi kabul edilemez cevaplarla karşılaştılar" dedi.

Pandemi, ev içi şiddete maruz bırakılan kadınların hayatlarını daha da zorlaştırdı. Şiddetle mücadele mekanizmaları normal zamanlarda bile sorunlu işlerken, salgınla birlikte daha da sıkıntılı bir döneme girdi. 7 – 10 Kasım’da gerçekleştirilen 23. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı’na katılanlar sahada yaşanan sorunları dile getirdi ve çözüm yollarını tartıştı.

Kadın Dayanışma Vakfı’ndan Büşra Sünetçi ve Kaos GL’den Sengül Kılınç sahadan izlenimlerini, kadın sığınaklarının durumunu, pandeminin sığınaklardaki etkisini ve sığınaklara kabul edilen kadınların koşullarını anlattı.