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Kısa çalışma ödeneğini uzatma yetkisi Erdoğan'a verildi

17 Kasım 2020 08:57

Kısa çalışma ödeneğini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verildi.

Resmi Gazete'den yayımlanan karar yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde işten çıkarılanlar ile kayıt dışı çalışanları, iş yerlerinde fiilen yeniden çalıştıran ve buna ek ilave istihdam sağlayan işverene nakdi ücret desteği verilecek.

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