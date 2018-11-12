Kısa çalışma ödeneğine iş dünyasından destek

Kısa çalışma ödeneği uygulamasına iş dünyasından destek geldi. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kısa çalışma ödeneği uygulamasıyla ilgili yayınlanan yeni yönetmelikte "zorlayıcı sebep" tanımı yapıldığını belirterek, düzenlemeyle sıkıntıya düşen firmaların elemanlarını çıkarmak zorunda kalmayacağını, çalışanların da işlerini kaybetmeyeceğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" değerlendirdi.

Kısa çalışma ödeneği uygulamasıyla ilgili yeni yönetmelikte "zorlayıcı sebep" tanımının yer aldığını belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Yönetmelikte yapılan değişiklikle 'işverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkan bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları' şeklinde 'zorlayıcı sebep' tanımı getirildi. Düzenlemeyle sıkıntıya düşen firmalarımız elemanlarını çıkarmak zorunda kalmayacak, çalışanlar da işlerini kaybetmeyecek. Kararı yerinde ve çok olumlu buluyoruz."

Zeytinoğlu, bu uygulamanın iş gücünde süreklilik sağlamasını da beklediklerini kaydetti.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.