“Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için Koronavirüs’ten etkilediğinizi ispat etmelisiniz”

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, kısa çalışma ödeneği alabilmek için yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenildiğinin ispatlanması gerektiğini belirtti.
Doğan, "İŞKUR kısa çalışma ödeneğine başvuru için açıklama yaptı. Kısa çalışma ödeneğine ilk kez de başvursanız, ödenekten yararlanabilirsiniz. Başvurunuzu İŞKUR’a elektronik posta yoluyla yapabileceksiniz. İŞKUR’un bu konuda yaptığı açıklamaya göre, başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için Koronavirüs'ten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi gerekiyor. İŞKUR, gerektiğinde işverenle irtibata geçerek ilave belgeler de talep edilebilecek." ifadesini kullandı.
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Kısa çalışma ödeneği nedir?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
Kısa çalışma ödeneği miktarı ne kadar?
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.
Kısa çalışma ödeneğinin başvuruları dün başladı.