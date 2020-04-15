Kısa çalışma ödeneğinde şirketlerin beyanı esas alınacak, müfettiş incelemesi beklenmeksizin ödemelere başlanacak

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ekonomiye olumsuz etkilerine yönelik alınan tedbirlerdeki aksaklıklarda düzeltmelere gidildi. Meclis'e sunulan yeni torba kanun teklifine göre, kısa çalışma ödeneğinde şirketlerin beyanı esas alınacak ve müfettiş incelemesi beklenmeksizin ödemelere başlanacak.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, Meclis'e iktidar milletvekillerince sunulan “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde gerekli düzeltmelerin yapıldığı görüldü.

Kanun teklifinin 7'nci maddesinde, “Kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir” ifadeleri yer aldı.

Yeni teklifte ayrıca, sermaye şirketlerine getirilen kâr payı dağıtımı sınırlaması da kaldırılıyor. Bununla birlikte kısa çalışma ödeneği çıkmayan çalışanlara da ayda 1.170 TL ücretsiz izin parası verilecek.

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