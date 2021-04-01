Kısa çalışma ödeneği uzatılmazken bankalarda stopaj indiriminin uzatılması tepki doğurdu

Covid-19 salgını nedeniyle uygulamaya konan kısa çalışma ödeneği, Hükümet’in uzatma kararı almaması nedeniyle 31 Mart’ta doldu. Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmaması tepkilere neden oldu.

Eski bankacı, Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Kerim Rota Twitter’da, “Kasasında 94 milyar TL bulunan İşsizlik Fonu‘nun, işçilere ayda 3 milyar TL daha eksik ödemesi için kısa çalışma ödeneği uzatılmazken mevduat ve fonlarda stopaj indirimi 2 ay uzatıldı. Böylece buna yakın miktar bu yıl 245 milyar TL açık verecek bütçeden karşılanacak. Tercih çok net…” dedi.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl de benzeri bir yorum yaptı:

“Bugün uzatılan;

-Faiz gelirlerine uygulanan stopaj desteği.

Bugün uzatılmayan;

-Çalışanın desteği kısa çalışma ödeneği.

Politikalar iktidarın zihniyetinin dışa vurumudur…”

Ekonomist Uğur Gürses ise kısa çalışma ödeneğinden Şubat ayında yararlanan 1.3 milyon kişinin ücretsiz izindekilere ekleneceğini belirterek şöyle dedi:

“Kısa çalışma ödeneği alan 1.3 milyon kişinin (Şubat verisi) büyük bölümü Nisan’a muhtemelen ‘ücretsiz izinli’ olarak giriyor. ‘Ücretsiz izinli’ 751 bin kişiye eklenecekler. Toplamda yaklaşık 2 milyon kişi 1420 TL ücretle geçinmeye itiliyor.”

Kısa çalışma ödeneği kapsamında bugüne kadar 3.7 milyondan fazla çalışana, 27.7 milyar lira ödendi.