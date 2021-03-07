Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağı için karar ayı; iki aylık uzatma masada

Mart ayı, milyonlarca çalışan için de karar ayı olacak. Bu ay son kez verileceği açıklanan kısa çalışma düzenlemesinde, taleplere bağlı olarak bir değişiklik olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde belli olacak. Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının ise bir veya iki ay daha uzatılması bekleniyor.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izinde ise farklı bir takvimlendirme üzerinde çalışılıyor. Her iki düzenleme de 17 Mart’ta bitiyor. Ancak genel eğilim, bu iki düzenlemenin Nisan veya Mayıs ayı ortasına kadar uzatılması. Bu ay son kez verileceği açıklanan kısa çalışma ödeneğinde de yeniden düzenlemeye gidilebilir.

Destekler işsizlik fonundan

Verilen tüm destekler için, işçi, işveren primleri ve kamu desteği birikimlerinden oluşan İşsizlik Fonu kullanılıyor. İşsizlik Fonu’ndaki birikim de 9 Şubat itibariyle, 100 milyar TL’nin altına indi ve fonun varlığı 97.6 milyar TL oldu.