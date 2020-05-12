Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuran Başkent Üniversitesi akademisyenlerin maaşlarında kesintiye gitti

Koronavirüs salgını nedeniyle hükûmetin tedbirler kapsamında açıkladığı Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuran ve onay alan Ankara'daki Başkent Üniversitesi, bünyesindeki akademisyenlerin maaşında kesintiye gitti. Üniversitede 450 günlük çalışma gününü doldurmayan yeni öğretim görevlileri ise bu ödenekten yararlanamazken 15 aydan az çalışan bazı akademisyenler 'ücretsiz izne' çıkarıldı.

T24'e konuyla ilgili bilgiler veren Başkent Üniversitesi bünyesindeki akademisyenler İŞKUR'un da belirttiği gibi kısa çalışmak şartıyla uygulanan bu kesintili maaş döneminde daha fazla efor sarf ettiklerini ve çalışma yüklerinin de daha çok arttığını belirtti.

Üniversitenin maaşında kesinti yaptığı birçok personele durumu mesaj yoluyla dahi bildirmediğini belirten akademisyenler, üniversitenin akademisyenlere sunduğu gerekçenin 'daha az çalışacakları olduğu' ancak bu süreçte bunun aksine daha çok çalıştıklarını söylediler.

Akademisyenlerin sadece bir bölümüne ulaşan kesinti metni şöyle:

Akademisyenler, 'öğrencilerin ve ailelerinin üniversiteye ödediği ücretlerde bir değişiklik olmazken, üniversitenin servis ve benzeri gibi giderleri de düşmüşken buna rağmen bu uygulamaya gitmesinin tamamen fırsatçılık ve hak gaspı olduğunu' vurguladı.

Türkiye'deki birçok vakıf üniversitesinin 3 aylık Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması için başvurduğunu belirten akademisyenler, bu durumun diğer vakıf üniversitelerine göre daha az maaş veren Başkent Üniversitesi'nde bünyesindeki personelin şartlarını daha da zorlaştırdığını belirttiler.

Akademisyenlerin ve üniversite çalışanlarının duruma tepki göstermemesini 'işini kaybetme korkusu' olduğunu belirten akademisyenler, "Bizim maaşlarımızın yüzde 60'ını onu da zamsız olarak devlete ödetmiş oluyorlar. Tam bir fırsatçılık" diye konuştular.

Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı evde çalışırken 'gece gündüz çalıştıklarını, her saat tetikte olmak zorunda kaldıklarını' ifade eden akademisyenler "3 saatlik bir ders videosunu hazırlamak için saatlerimiz gidiyor ancak bu fedakârlığımıza rağmen maaşlarımızda kesintiye gidilmesi ağrımıza gidiyor" dediler.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma ödeneği miktarı ne kadar?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.

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