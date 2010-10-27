Kısa askerlik bekleyene kötü haber

T24 - Genelkurmay Başkanlığı’nın hükümete verdiği brifingin perde arkası notlarına göre, askerliğin kısalması zor görünüyor. Zira, Silahlı Kuvvetler 120 bin eksik personelle hizmet veriyor.



Genelkurmay Başkanlığı’nın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği tek tip askerlik brifinginin ayrıntıları netleşiyor.



Medyaya yansıyan haberlere göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) "eşit süreli" askerlik istiyor. Eğer hükümet öneriyi kabul ederse, herkes 12 ay askerlik yapacak. Bu durumda kısa dönem askerlik kalkacak. Ntvmsnbc'nin haberine göre Genelkurmay, "eşit süreli askerlik" tercihini elindeki mevcut asker sayısının yeterli olmamasına bağlıyor.





120 bin eksik var



TSK'nın şu anda sivil memur dahil, 736 bin personeli bulunuyor. Silahlı Kuvvetler, nüfus verileri, stratejik hedefler ve mevcut tehdit algılamasına göre asker ihtiyacını ise 850 bin olarak belirledi. TSK, personel sayısının olması gerekenden 120 bin eksik olduğunu vurguladı. Askerlik süresi daha da kısaltılırsa açığın büyüyeceğini savundu.





Çiçek: Çalışmalar sürüyor



Kısa dönem askerliğin kalkmasına sıcak bakmayan hükümet ise çalışmalarını sürdürüyor. Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, “Türkiye’nin savunma ihtiyaçları, gelecekteki asker mevcudu insan kaynakları ile makul bir denge kurulmasıdır. İhtiyaç ne kadardır buna karşılık kaynakta ne kadar insan var. Onlarla ilgi çalışma yapılıyor. Nihai noktaya gelmiş değil” dedi. Asker ihtiyacı halen mevcut milli güvenlik siyaset belgesine göre şekilleniyor.





'Kırmızı kitap'a bağlı



"Kırmızı kitap"taki tehdit algılarının yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Bu durumda tehdit algısı düşerse asker ihtiyacı sayısı da yeniden şekillenebilecek.





