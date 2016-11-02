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Spor

Kış saatine geçilmedi, futbolda yayın saatleri sil baştan!

Konyaspor'un ve Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacağı maçlar 23.05'te başlayacak

02 Kasım 2016 13:48

Türkiye'nin bu yıl kış saati uygulamasına geçmemesi, birçok alanda olduğu gibi sporda da zamansal farklılıklara yol açacak.

Türkiye'nin gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yürürlüğe koyduğu ve sonraki yıllarda da bu şekilde devam etmesi kararlaştırılan söz konusu uygulamasından, özellikle Avrupa futbol arenasında mücadele eden Türk takımları etkilenecek.

Söz konusu uygulamayla futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin bilinen saatlerinde değişim yaşanacak. Bu etki, özellikle geç oynanacak deplasman maçlarında hissedilecek.

 

Ev sahibi öncelikli

 

Saat dilimi değişen ülkelerde UEFA, yayın gelirleri ve taraftar sayısı gibi kriterlerini göz önüne alarak ev sahibi takımları koruyor. UEFA'nın daha önce ev sahibi Rus ve Azerbaycan takımlarını korumak amacıyla maç saatlerinde yaptığı değişiklikler, bundan sonra Türk takımları için de geçerli olacak.

 

Devler Ligi ya 20.45 ya 22.45

 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de uzun zamandır klasikleşen maç başlama saati 21.45, bundan böyle sona erecek. Yeni saat dilimi uygulamasıyla, bu sezon Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş'ın evindeki maçları 20.45'te, deplasman maçları ise 22.45'te başlayacak.

 

23.05'te bile maç var

 

Türkiye'de UEFA Avrupa Ligi'nin rutin saatleri olarak bilinen 20.00 ile 22.05 de değişecek. Eskiden maçlarını 20.00'de oynayacak takımların iç saha maçları 19.00'da, dış saha karşılaşmaları ise 21.00'de oynanacak.

Önceden müsabakaları 22.05'de başlayacak takımlar ise Türkiye'nin yeni saat diliminde evlerinde 21.00, deplasmanda ise 23.05'de rakipleriyle karşılaşacak.

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