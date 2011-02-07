-KIŞ OYUNLARININ BİLANÇOSU ERZURUM (A.A) - 07.02.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda en fazla altın madalyayı, 14 ile Rusya elde etti. Resmi kapanış töreniyle dün akşam sona eren oyunlarda, 14'ü altın olmak üzere, toplam 38 madalyayla Rusya en fazla madalya kazanan ülke oldu. Oyunlara en fazla sporcuyla katılan Rusya'yı 7 altın, 3 gümüş ve 5 bronzla Güney Kore, onu da 6 altın, 5 gümüş ve 4 bronzla Ukrayna takip etti. Kayaklı koşuda Rusya hakimiyeti gözlenirken, sürat pateninde Güney Kore, biatlonda ise Ukrayna altın madalyaları topladı. Oyunlarda dallarında altın madalya alan sporcular ve dalları şöyle: ALP DİSİPLİNİ ------------- -Erkekler süper kombine: Bernhard Graf (Avusturya) -Erkekler süper G: Adam Zika (Çek Cumhuriyeti) -Erkekler büyük slalom: Bernhard Graf (Avusturya) -Erkekler slalom: Seppi Stiegler (ABD) -Erkekler kombine: Adam Zika (Çek Cumhuriyeti) -Bayanlar süper combi: Aude Aguilaniu (Fransa) -Bayanlar Süper G: Katie Hartman (ABD) -Bayanlar büyük slalom: Jennie Vanwagner (ABD) -Bayanlar slalom: Sterling Grant (ABD) -Bayanlar kombine: Erika Ghent (ABD) ARTİSTİK PATİNAJ ---------------- -Erkekler: Nobunari Oda (Japonya) -Bayanlar: Candice Didier (Fransa) -Çiftler: Lubov İliushechkina-Nodari Maisuradze (Rusya) -Senkronize paten: Team Rockettets (Finlandiya) -Buz dansı: Kristina Gorshkova-Vitali Butikov (Rusya) BİATLON ------- -Erkekler bireysel: Alexey Trusov (Rusya) -Bayanlar bireysel: Daria Virolaynen (Rusya) -Erkekler sprint: Artem Pryma (Ukrayna) -Bayanlar sprint: Vita Semerenko (Ukrayna) -Erkekler takip: Sergii Semenov (Ukrayna) -Bayanlar takip: Vita Semerenko (Ukrayna) -Biatlon karışık takım: Ukrayna (Svitlana Krykonchuk, Vita Semerenko, Oleg Berezhnyy ve Sergii Semenov) -Erkekler toplu çıkış: Artem Pryma (Ukrayna) -Bayanlar toplu çıkış: Maria Sadilova (Rusya) BUZ HOKEYİ ---------- -Bayanlar: Kanada -Erkekler: Rusya CURLING -------- -Bayanlar: Büyük Britanya -Erkekler: Güney Kore KAYAKLA ATLAMA -------------- -Erkekler K125: Matej Dobovsek (Slovenya) -Erkekler K95: Mateja Dobovsek (Slovenya) -Erkekler takım: Japonya -Bayanlar K95: Elena Runggaldier (İtalya) KAYAKLI KOŞU ------------ -Bayanlar aralıksız takip: Alena Prochazkova (Slovakya) -Bayanlar klasik bireysel: Alia İksanova (Rusya) -Bayanlar sprint: Alena Prochazkova (Rusya) -Bayanlar takım: Rusya -Bayanlar serbest toplu çıkış: Alena Porchazkova (Slovakya) -Erkekler aralıksız takip: Vladislav Skobelev (Rusya) -Erkekler klasik bireysel: Vladislav Skobelev (Rusya) -Erkekler sprint: Radık Gazıgev (Rusya) -Erkekler takım: Fransa -Erkekler serbest toplu çıkış: Vladislav Skobelev (Rusya) -Karışık takım sprint: Slovakya KISA MESAFE SÜRAT PATENİ ------------------------ -Erkekler 1500 metre: Hwan Ee Kim (Güney Kore) -Bayanlar 1500 metre: Ba Ra Jung (Güney Kore) -Erkekler 1000 metre: Tae Hoon Kim (Güney Kore) -Bayanlar 1000 metre: Byul Eun Lee (Güney Kore) -Erkekler 500 metre: Thibaut Fauconnet (Fransa) -Bayanlar 500 metre: Xue Kong (Çin) -Erkekler 5000 metre bayrak: Çin -Bayanlar 3000 metre bayrak: Güney Kore KUZEY KOMBİNE -------------- -Toplu Çıkış: Aguri Shimizu (Japonya) -Gundersen: Tommy Schmid (İsviçre) -Kuzey Kombine takımlar: Rusya (Konstantin Voronin, Mikhail Barinov ve Ivan Panin) SERBEST STİL KAYAK ------------------ -Erkekler tümsek kayağı: Alexandr Kerner (Rusya) -Erkekler kros kayağı: Manuel Eicher (İsviçre) -Bayanlar tümsek kayağı: Darya Rybalova (Kazakistan) -Bayanlar kros kayağı: Christina Manhard (Almanya) SNOWBOARD --------- -Erkekler halfpipe: Ryo Aono (Japonya) -Erkekler paralel giant slalom: Sang Kyum Kim (Güney Kore) -Erkekler SBX: Konstantin Schad (Almanya) -Bayanlar halfpipe: Xuetong Cai (Çin) -Bayanlar paralel giant slalom: Selina Jörg (Almanya) -Bayanlar SBX: Klara Koukalova (Çek Cumhuriyeti)