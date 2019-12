-KIŞ OYUNLARI YARIN 5 BRANŞTA DEVAM EDECEK ERZURUM (A.A) - 30.01.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları, yarın 5 ayrı branşta yapılacak müsabakalarla devam edecek. Oyunlarda yarın alp disiplini, buz hokeyi, kayaklı koşu, curling ve kayakla atlama branşlarında müsabakalar düzenlenecek. Konaklı'da alp disiplininde bayanlar Süper Combi kategorisinde Süper G ve Slalom yarışları yapılacak. Erkeklerde ve bayanlarda toplam 6 karşılaşmanın oynanacağı buz hokeyinde Türkiye, bayanlarda Finlandiya, erkeklerde ise Rusya ile karşılaşacak. Kayaklı koşuda bayanlarda ve erkeklerde aralıksız takip kategorisinde madalyalar sahiplerini bulacak. 15 müsabakanın yapılacağı curling salonunda Türkiye, bayanlarda Almanya, erkeklerde ise Güney Kore ve ABD ile mücadele edecek. Kiremitliktepe'deki kayakla atlamada ise erkekler K95 kategorisinde sıralamalar belli olacak. -KUZEY KOMBİNE 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları kuzey kombinede, Japon sporcu Aguri Shimizu 250.0 puanla altın madalya kazandı. Türk Telekom Atlama Kuleleri'nde gerçekleştirilen kuzey kombine genel sıralamada, Japon kayakçının ardından Polonyalı Tomasz Pochwala 239.5 puanla gümüş, İsviçreli Tommy Schmid de 237.5 puanla bronz madalyanın sahibi oldu. Erzurum'un kayak merkezlerinden Kandilli'de bu sabah toplu çıkış 10 kilometre kayaklı koşuda mücadele eden sporcular, kuzey kombinenin öğleden sonraki bölümünde N95 atlayışlarını gerçekleştirdiler. Japon Aguri Shimizu, kayaklı koşuyu 106.0 puanla 4. sırada tamamlamasına karşın, atlayışta elde ettiği 144.0 puanla genel sıralamada zirveye yerleşti ve altın madalyanın sahibi oldu. Kayaklı koşuda 101.5 puanla 9. sırada yer bulan Polonyalı Tomasz Pochwala ise kendisine 138.0 puan getiren atlayışın ardından genel sıralamada Japon sporcunun ardından gümüş madalya kazandı. İsviçreli Tommy Schmid de Kandilli'den 94.5 puanla 12. basamakta yer bularak geldiği Kiremitliktepe'de başarılı bir atlayış gerçekleştirdi. Genel sıralamada 237.5 puanla üçüncülüğe yerleşen bu sporcu bronz madalya aldı. Bu arada, sabah yapılan ilk etapta ise Alman sporcu Steffen Tepel 28:31.0 ile birinci, İsviçreli Christian Kuster 29:26.3 ile ikinci ve Rus Mikhail Barinov da 29:26.6'lık derecesiyle üçüncü olmuştu. Öte yandan Rus sporcu Ivan Panin, atlayışlarda diskalifiye edilerek, yarış dışında kaldı. -MUSTAFA ÖZTAŞYONAR SONUNCU OLDU- Türkiye'nin kuzey kombinedeki ilk ve tek sporcusu Mustafa Öztaşyonar ise mücadeleyi 26. sırada tamamladı. Türk kayakçı ilk atlayışında 71.5, ikinci atlayışında da 74.5 metre atlayarak, 0 puanla son sırada kaldı. Mustafa Öztaşyonar'ın atlayışları sırasında ve sonrasında tribünlerde bulunan Türk taraftarlar kendisine yoğun ilgi gösterdi. Türk kayakçının atlayışı öncesinde tribünlerden ''Türkiye, Türkiye'' şeklinde tezahüratlar yükseldi. Atlama kulelerindeki atlayışları hafta sonu olması nedeniyle çok sayıda taraftar da izledi. Tribünlerin büyük bir bölümü dolarken, bazı Erzurumluların küçük çocuklarını da alarak alana gelmesi dikkati çekti. Türk izleyiciler, başarılı atlayışlar yapan yabancı ülke sporcularına da büyük destek verdi. -ALP DİSİPLİNİ Alp Disiplini erkekler Süper G kategorisinde, Çek Cumhuriyeti'nden Adam Zika altın madalyanın sahibi oldu. Konaklı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 91 sporcunun start aldığı Süper G kategorisi yarışları, planlanandan 2 saat sonra başladı. Özellikle 4. kapıda zorlanan sporculardan 28'i yarışı tamamlayamadı, 6 sporcu ise diskalifiye edildi. Yarışı tamamlayamayan sporculardan bazıları düşerken, ciddi bir yaralanmalar yaşanmadı. Yarışta Büyük Britanya adına yarışan ve düşen Craig Macfie'nin kaşında açılma olduğu görüldü. Toplam 57 sporcunun finiş gördüğü yarışlarda Çek Cumhuriyeti'nden Adam Zika, 1.06,88'lik derecesiyle altın madalya kazanırken, İsveç'ten Carl Lind 1.07,08'lik derecesiyle gümüş madalya, Avusturya'dan Bernhard Graf da 1.07,14 ile bronz madalyanın sahibi oldu. -TÜRK SPORCULAR- Alp Disiplini Erkekler Süper G kategorisinde 6 Türk sporcu yarışırken, yarışmayı tamamlayan 3 sporcudan 1.12,13 ile Levent Taş 42'nci, İbrahim Yıldırım 1.13,30'la 51'nci, Mustafa Yıldız ise 1.13,55'le 53. oldu. Türk sporculardan Cenk Usta'nın yanlış start dolasıyla diskalifiye edildiği yarışta, Ersin Beydüz'ün yanı sıra düşen Emre Şimşek, yarışı tamamlayamadı. Madalya törenin daha sonra yapılacağı yarışta dereceye giren sporculara çiçek verildi. -KISA MESAFE SÜRAT PATENİ Kısa mesafe sürat pateninde erkekler ve bayanlar 1000 metrede ilk tur elemeleri tamamlanırken, Türk sporcular elemeleri geçemedi. THY Buz Pisti'nde yapılan yarışlarda, 4'ü bayan olmak üzere, toplam 8 Türk sporcu piste çıktı. Erkeklerde yarışı Selim Tanrıkulu 1:35,394, Önder Aslan 1:40,074, Mükerrem Top 1:34,030, Özgür Yeşilöz de 1:41,165'lik zamanıyla bitirdi. Bayanlarda ise Ela Kara 2:01,613, Zeynep Erkılıç 1:53,436, Leyla Yılmaz 1:45,158, Duygu Kan da 1:47,611'lik zamanıyla grubunu son sırada tamamladı. Türk sporcular, ikinci tur elemelerinde yarışma hakkını elde edemedi. -SALONDAN NOTLAR- Oyunlarda en çok ilgi çeken dallar arasında yer alan kısa mesafe sürat patenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Oyunlar için yeni inşa edilen salonun girişinde kuyruklar oluşturan vatandaşlar, salona akın etti. Koltukların neredeyse tümünü dolduran Türk taraftarlar, Türk sporcuların isimleri okunduğu sırada tezahüratta bulunup, sporcuları uzun süre alkışladı. Dört sporcunun yer aldığı grubunu üçüncü sırada tamamlayan milli sporcu Selim Tanrıkulu ile son birkaç tura kadar yarışı ilk sırada götüren Mükerrem Top'a yapılan tezahüratın temposu oldukça yüksekti. Her iki sporcu yarışırken de salon, ''Türkiye, Türkiye'' sesleriyle çınladı. Yarışı izleyenler arasında, sporcuların kafilelerine yer alan diğer sporcular da vardı. Basının da yoğun ilgi gösterdiği yarışlar, salona yerleştirilen dev ekrandan da canlı yayınlandı. Her yarış öncesi, sporcuların start almasından hemen önce, izleyicilerden sessiz olması istendi. Yarış boyunca, özellikle çıkışta avantaj elde etmek için öne geçmeye çalışan bazı sporcular arasında çarpışmalar yaşandı. -SNOWBOARD ERKEKLER Snowboard erkekler SBX kategorisinde, Alman sporcu Konstantin Schad altın madalya kazandı. Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan ve 32 sporcunun yarıştığı final müsabakalarında 260 puan toplayan Alman Schad, altın madalyanın sahibi oldu. Yarışlarda İtalyan sporculardan Omar Visintin 208 puanla gümüş, Federico Raimo da 156 puanla bronz madalyaya ulaştı. Türk sporcular Mehmet Ali Ünal, Can Polatkan, Deniz Altınok ve Umut Oğucu dün yapılan elemeleri geçememişti. Madalya törenin daha sonra yapılacağı yarışlarda dereceye giren sporculara çiçek verildi. -YARIŞ SONRASI HORON TEPTİLER- Müsabakalara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yarış sonunda Dedeman Oteli'nin önündeki alanda horon teperek eğlendi. Horon tepen vatandaşları merakla izleyen yabancı sporcu ve konuklar da zaman zaman onlara katılarak, günün stresini atmaya çalıştı. -SNOWBOARD BAYANLAR Snowboard bayanlar SBX kategorisinde ise Çek Cumhuriyeti'nden Klara Koukalova altın madalya kazandı. Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan ve 16 sporcunun yarıştığı finallerde, toplamda 180 puan alan Çek sporcu Klara Koukalova, altın madalyaya uzandı. Fransız Claire Chapotot 144 puanla gümüş, Çek Cumhuriyeti'nden Martina Krejcova da 108 puanla bronz madalyanın sahibi oldu. Yarışlarda mücadele eden Türk sporcular Sevda Sayar, Nesligül Kocakıran ve İdil Fırat Halefoğlu, çeyrek finalde elendi. Sevda Sayar 39,6 puanla 12, Nesligül Kocakıran 28,8 puanla 15, İdil Fırat Halefoğlu ise 27 puanla 16. oldu. Yarı final müsabakalarında düşerek hafif şekilde yaralanan Polonyalı Zuzanna Smykala yarışa devam edemedi. Sağlık çadırına getirilerek tedavisi yaptırılan Polonyalı sporcunun durumunun iyi olduğu bildirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışlardan sonra dereceye giren sporcalara çiçek verildi. Madalya töreni akşam yapılacak.