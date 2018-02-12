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Spor

Kış Olimpiyatları'nın 'Milenyum Çocuğu' şampiyon oldu!

17 yaşındaki sporcu, tarihi bir başarıya imza attı

12 Şubat 2018 13:49

PyeongChang 2018 erkekler snowboard slopestyle kategorisinde şampiyonluğa ulaşan 17 yaşındaki Redmond Green, kış olimpiyatlarında tarihi bir sayfayı açan isim oldu.

Büyük heyecana sahne olan erkekler slopestyle finalinde 87.16 puanla altın madalyaya ulaşan ABD'li sporcu, 2000 yılı sonrasında doğup kış olimpiyatlarında madalya kazanan ilk isim olarak tarihe geçti. Tam olarak 17 yıl 227 günlük olan Gerard ayrıca, tüm snowboard kategorilerinde altın madalya kazanan tarihin en genç sporcusu oldu.

Gümüş madalyanın 86.00 puanla Kanada'dan Maxence Parrot'a gittiği yarışta, bronz madalyanın sahibi ise bir diğer Kanadalı Mark McMorris oldu. Yaklaşık bir yıl önce antrenman yaptığı sırada ağaca çarparak vücudunda 16 kırık meydana gelen ve spora dönmesi dahi zor gözüken McMorris, 2014 Sochi'de olduğu gibi PyeongChang 2018'de de bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

(Eurosport)

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