Kış Olimpiyatları’nda tarih yazan Kamila Valieva'nın dopingli çıktı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda artistik patinaj buz pateninde kırılmadık rekor bırakmayan ve tarih yazan 15 yaşındaki Rus sporcu Kamila Valieva'nın Aralık 2021'de verdiği doping testi pozitif çıktı. Uluslararası Test Ajansı (ITA) yaptığı açıklama ile Valieva'nın dopingli olduğu resmen duyurdu.

Daha önce olimpiyatlarda doping skandallarıyla cezalandırılan Rusya, 15 yaşındaki artistik patinaj sporcusu Kamila Valieva’dan gelen haberle sarsıldı.

2022 Pekin Olimpiyatları’nda artistik buz pateninde yarışan 15 yaşındaki Kamila Valieva, olimpiyatlarda ilk dörtlü atlayışı gerçekleştiren kadın patenci olarak tarihe geçmiş ve altın madalyayı kazanmıştı. Olimpiyatta ilk dörtlü salchow atan Valieva, olimpiyatta ilk dörtlü toeloop ve olimpiyatta ilk bağlantılı dörtlü atlayış (dörtlü toeloop/üçlü toeloop) yapan kadın patenci unvanlarının sahibi olmuştu.

Aralık 2021'deki testinde tespit edildi

Ancak ITA’nın yaptığı açıklamada, genç sporcunun Aralık 2021’de St. Petersburg şehrindeki Rusya Artistik Buz Pateni Şampiyonası sırasında verdiği numunesinde yasaklı ilaç Trimetazidin tespit edildiğini belirtti. Testin sonucunun neden bu kadar geciktiği belirsizliğini korurken, bu durum sporcunun Pekin’e gitmesine ve yarışlara katılmasına neden oldu.

Altın madalyası alınabilir

İsveç’teki bir laboratuvarda çıkan sonuç, Valieva’nın altın madalyayı kazanmasından bir gün sonra ve ertelenen madalya töreninden birkaç saat önce açıklandı. Rusların altın madalyayı kaybedip kaybetmeyeceğine daha sonra karar verilecek. Valieva, Rusya’daki şampiyonada testleri denetleyen RUSADA olarak bilinen Rus dopingle mücadele kurumu tarafından Pekin Olimpiyatları’ndan geçici olarak men edildi. Çarşamba günü, RUSADA disiplin kurulu temyiz başvurusunu onayladı ve patencinin geçici yasağını bozdu.

"Acil karara ihtiyaç var"

IOC adına soruşturmayı yürüten ITA, CAS’taki acele duruşmanın yalnızca bu olimpiyatlardaki sorunu ele alacağını duyurdu. ITA, Rus doping skandalının ardından 2018 yılında IOC tarafından uluslararası doping testlerini yönetmek ve olimpiyatlar için dopingle mücadele programını tasarlamak üzere kuruldu. ITA, “IOC, itiraz etme ve RUSADA’nın gerekçeli kararını beklememe hakkını kullanacak. Çünkü sporcunun katılacağı bir sonraki yarışmadan önce bir karara ihtiyaç var” açıklamasını yaptı.

“Bu bir utanç"

Alman artisti patinaj efsanesi Katarina Witt, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Bu bir utanç ve sorumlu yetişkinler spordan sonsuza kadar men edilmeli. Eğer bunu bilerek yaptılarsa, insanlık dışı ve bir sporcuyu sonsuza kadar üzecek bir durum” ifadelerini kullandı.

Rus sporcular, daha önceki doping ihlalleri nedeniyle Rusya’ya yaptırımlar uygulanmasına neden olmuştu. Pekin Olimpiyatları’nda bayrakları ve milli marşları olmadan yarışıyorlar. Rusya, dopingle mücadele kurallarının uygulanmasında bazı eksiklikler olduğunu kabul etti, ancak devlet destekli bir doping programı uygulamayı reddediyor.