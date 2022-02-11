Kış Olimpiyatları'nda doping skandalı: 15 yaşındaki Rus patencide yasaklı madde tespit edildi

Pekin Olimpiyatları'nda Rusya adına yarışan artistik buz patenci Kamila Valieva'nın doping testinde kanında yasaklı madde tespit edildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya'nın Valieva'nın Pekin'de yarışmasına onay kararına itiraz etti.

France 24'te yer alan habere göre, Uluslararası Test Ajansı, 15 yaşındaki artistik buz patenci Kamile Valieva'da yasaklı madde tespit etti. Valieva'ya yapılan testte angina ve vertigo tedavisi için verilen trimetadizine tespit edildi. Söz konusu madde, kan akışı verimini artırdığı ve direnç sağladığı için Dünya Anti-Doping Ajansı tarafından yasaklı durumda.

ITA, Valieva'nın kan örneğini 25 Aralık'ta verdiğini ancak pozitif test sonucunun 8 Şubat'a kadar uluslararası kabul gören bir laboratuvar tarafından doğrulanmadığını açıkladı. Test sonucu doğrulanana kadar Valieva, Pekin Olimpiyatları'nda takım buz pateni yarışına katılmış, Rusya'nın kazanmasına yardımcı olmuştu.

Olimpiyatta ilk dörtlü salchow atan Valieva, olimpiyatta ilk dörtlü toeloop ve olimpiyatta ilk bağlantılı dörtlü atlayış (dörtlü toeloop/üçlü toeloop) yapan kadın patenci unvanlarının sahibi olmuştu.

Rusya Anti Doping Ajansı, pozitif sonuç sonrası sporcunun yarışmasını yasaklamış ancak Valieva, yasağın kaldırılmasını sağlamıştı.

IOC adına soruşturmayı yürüten ITA, CAS’taki acele duruşmanın yalnızca bu olimpiyatlardaki sorunu ele alacağını duyurdu. ITA, “IOC, itiraz etme ve RUSADA’nın gerekçeli kararını beklememe hakkını kullanacak. Çünkü sporcunun katılacağı bir sonraki yarışmadan önce bir karara ihtiyaç var” açıklamasını yaptı.

Rus sporcular, daha önceki doping ihlalleri nedeniyle Rusya’ya yaptırımlar uygulanmasına neden olmuştu. Rus sporcular Pekin Olimpiyatları’nda bayrakları ve milli marşları olmadan yarışıyorlar.