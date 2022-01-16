Kış Olimpiyatları'na bir ay kala Pekin'de ilk yerel kaynaklı Omicron vakası tespit edildi

Çin'de gelecek ay Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'de Omicron varyantını taşıyan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası görüldüğü bildirildi.

Pekin yerel yönetiminden yapılan açıklamada, şehirde 14 Aralık'ta yaptırdığı testi pozitif çıkan bir kişiden alınan numunede yapılan DNA incelemesinde Covid-19'un "BA.1 mutasyonu" olarak da bilinen Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.

Başkentin merkez ilçelerinden Haidian'da yaşayan ve çalışan hastanın, doğrulanmış vakalardan herhangi biriyle temas kurmadığı ve son 14 günde başka şehre seyahat etmediği ifade edildi.

Vakanın ortaya çıkması, virüs varyantının şehirde bir süredir yayılmakta olduğuna dair endişeleri artırdı.

Hastanın yakın temas kurduğu tespit edilen 15 kişi karantinaya alınırken, birlikte yaşadığı 2 kişinin testlerinin negatif olduğu bildirildi. Haidian ilçe yönetimi hastanın yaşadığı apartmanı ve ofisini karantina altına alırken ev ve iş yeri çevresinde hasta ile temas kurmuş olabilecek 2 bin 430 kişiye testler uygulandı.

Hastanın 31 Aralık'tan bu yana eğlence merkezleri, dükkanlar, kafelerin olduğu çok sayıda yeri ziyaret ettiği ve talk şov tarzı bir toplu etkinliğe izleyici olarak katıldığı kaydedildi.

24 saatte 119 vaka

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında 24 saatte 65'i yurt içi kaynaklı 119 Covid-19 vakası belirlendi.

Çinli sağlık yetkilileri, Covid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel vaka toplamına dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Çin'in 'sıfır Covid' stratejisi

Çin, Covid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyetler açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.