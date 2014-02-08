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Spor
Deutsche Welle

Kış Olimpiyatları başladı

2014 Kış Olimpiyatları başladı. Ufak çaplı bir takım aksaklığın yaşandığı açılış töreni beğeni topladı.

08 Şubat 2014 14:43


2,5 saat süren tören, Kiril alfabesinin her harfinin Rus tarihinin ünlü isimleri veya Rusların dünyaya kazandırdığı yeniliklerle tanıtımıyla başladı. Açılış törenini Fisht Olimpiyat Stadı'nda 40 bin, ekranlarının başında ise yaklaşık 3 milyar kişi izledi.

Henüz töreninin başlangıcında açıldığında olimpiyat amblemini oluşturması planlanan yıldızlardan biri açılmadı. Rus bayrağını oluşturacak ışıklı kıyafetler giyen dansçılardan biri sırasını şaşırdı. Ancak bu küçük aksaklıklar görkemli törene gölge düşürmeyi başaramadı.

88 ülkeden gelen yaklaşık 2 bin 900 sporcunun geçiş töreni bu kez törenin başında gerçekleşti. Stadın kenarından değil özel bir rampayla doğrudan arenanın merkezinden çıkan sporcular, izleyicileri selamladıktan sonra tribünlerdeki yerlerine oturarak töreni buradan izledi.

Birçok Batılı ülke lideri davete rağmen Putin'in totaliter politikalarını ve Rusya'daki eşcinsel haklarıyla ilgili kısıtlamaları gerekçe göstererek Soçi'deki açılışa katılmadı.

Uçak kaçırma girişimi

Açılış töreni sırasında Pegasus Havayolları'na ait bir uçağın kaçırıldığı haberleri basına yansıdı. Ancak kısa bir süre sonra uçakta bomba olduğunu söyleyerek kokpite girmeye çalışan Ukrayna asıllı yolcuya pilotların engel olduğu, uçağın İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yaptığı ve yolcunun etkisiz hale getirildiği haberi geldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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