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Kış lastiği takmamanın cezası artıyor

Cezanın tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak

13 Kasım 2017 15:43

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan işletmecilere kesilen 625 liralık cezanın 1 Ocak 2018 itibarıyla 715 lira olması öngörülüyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutulacak. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebilecek.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personel ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılacak.

Kar lastiği olmayan araçlar yola devam edemeyecek

Kurala uymayan araçların işletmecilerine 625 lira olarak uygulanan cezanın, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2018 itibarıyla 715 liraya çıkarılması öngörülüyor. Belirtilen idari para cezasının tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olarak kış lastiği kullanacak. Kar lastiği olmayan araçlar yola devam edemeyecek.

Ekipler, bu yıl tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun kar lastiği takmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek.

 

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