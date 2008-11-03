Kış bitsin ısınırsınız mesajı!

Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen doğal gaza yapılan zammı iyi olarak değerlendirmesinin mümkün olmadığını belirterek, "İhracatın dışında bu ülkenin başka çıkışı olmadığına göre, girdi maliyetlerini arttıran böyle bir zammın sevindirici bir tarafı yok" dedi.



AKP Bolu Merkez İlçe Başkanlığı'nın belediye nikah salonunda düzenlenen olağan kongresine katılan Bakan Tüzmen gazetecilerin sorularını cevapladı.



'Bekleyin 4 ay sonra indirim var'



Tüzmen doğalgaz zammının girdilere yansıyacağını belirterek, şöyle konuştu:



"Bunu iyi olarak değerlendirmem mümkün değil. İhracat artışını açıkçası çok hızlı yapmamız gerektiğine inanmış ve ihracatın dışında bu ülkenin başka çıkışı olmadığına göre, dolayısıyla girdi maliyetlerini arttıran böyle bir zammın sevindirici bir tarafı yok. Dışarıda yapılan fiyat ayarlamalarının içeriye yansıması zamanla oluyor. Doğal gaz fiyatları, petrol fiyatları ile paralel olarak artıyor ve eksiliyor. Şu aşamada yapılan petrol fiyatlarındaki son dönemdeki düşüş, tabi bize ancak 4 ay sonra formüllerimize göre yansıyacak. İleride de bir iniş olacak. Şu aşamada eski o üç ay evvel ki artışın etkileriyle, şu anda bir de tabi dolar, Türk parası paritesinin etkilenmesiyle böylesine yüksek zam buraya gelmiş oldu. Bunun sevindirici bir tarafı yok. Bu bir realite, bu bir gerçek. Bunu kabullenmek zorundayız. Eldeki imkanlar seviyesinde tamamen neyse artışta aynı şekilde azalışta aynı şekilde yansıyor, bize de yansıtılıyor. Bu belli bir zaman arkasında olur. 3-4 aylık bir süre arkasında bu artış, ya da azalış olarak yansıyor. İlerde biraz daha inme olacaktır"



