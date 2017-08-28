Kırtasiyeden hırsızlık şüphelisi kameradan yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA\'nın merkez Osmangazi ilçesindeki kırtasiyeden 600 lirayı çalan hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı mahallesinde bir kırtasiyede meydana geldi. Kırtasiyede bulunan yaşı küçük çocuğun başka müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen şüpheli, kasadan 600 lira para ve işyerinin anahtarlarını aldı. Kırtasiye sahibinin işyerine gelmesiyle hırsızlık ortaya çıktı. Güvenlik kemaraları görüntülerinden şüphelinin 18 yaşındaki Ahmet Bolat olduğu belirlendi. Hırsızlıktan kaydı bulunan şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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