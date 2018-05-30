Kırtasiyeci, 2 gündür kayıp

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, kırtasiye dükkanı bulunan İbrahim Kutlu (44), 2 gün önce iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı.

Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi\'ndeki kırtasiye dükkanı bulunan İbrahim Kutlu, pazartesi günü saat 10.00 sıralarında iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. 2 çocuk babası İbrahim Kutlu\'nun yakınları kayıp başvurusunda bulundu. İbrahim Kutlu\'nun bulunması için çalışma başlatıldı. Yakınları, psikolojik sorunları olduğu belirtilen İbrahim Kutlu\'yu görenlerin polise haber vermesini istedi.



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