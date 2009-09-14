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Ekonomi

Kırtasiye fiyatları cep yakmıyor

14 Eylül 2009 18:49

Kırtasiye fiyatlarının geçen yılla aynı olduğu bildirildi.

Toptan kırtasiye satıcılarıdan Veysel Bulu, yaptığı açıklamada okulların açılmasıyla birlikte piyasanın hareketlendiğini, satış ve siparişlerin canlandığını anlattı.

Başta defter olmak üzere diğer kırtasiye ürünlerinde geçen yıla göre önemli bir artışın olmadığını, bir çok ürünün bir yıl önceki fiyatıyla satıldığını kaydeden Veysel Bulu, şunları söyledi:

“Geçen yıl kilosunu 2 liraya sattığımız defterleri, bu yıl da aynı fiyattan satıyoruz. 40 sayfalık defterin 11 tanesi 1 kilo, 100 sayfalık defterin ise 5 tanesi 1 kilo geliyor. Özellikle dar gelirli aileler kilo ile satılan defterlere ucuz olduğu için büyük ilgi gösteriyor. Kalem, silgi, çanta, cetvel gibi diğer kırtasiye ürünlerinde de bu yıl fiyat artışı yok. Çin'den ithal edilen kırtasiye malzemeleri de dolar kuru yüksek olmadığı için geçen yılki fiyatladan satışa sunuluyor.”

Öte yandan okulların açılmasıyla birlikte büyük marketlerde kırtasiye standatları kurdu. Marketlerde kırtasiye malzemelerinin dışında öğrenciler için önlük, ceket, pantolon, yaka, gömlek, çanta ve ayakkabı gibi ürünlerin yanı sıra beden eğitimi derslerinde kullanılan spor kıyafetleri de değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Bazı kırtasiye malzemelerini fiyatları TL olarak şöyle:

Kırtasiye En ucuz En yüksek
Kiloluk defter 2 2,2
Kurşun kalem(düzine) 1,5 6
Kalem açacağı 0,5 1,5
Silgi 0,25 1,5
Boyalı kalem(düzine) 1,5 5
Matara 3 5
Okul çantaları 10 30
 
 

 

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