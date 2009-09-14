Kırtasiye fiyatları cep yakmıyor

Kırtasiye fiyatlarının geçen yılla aynı olduğu
bildirildi.
Toptan kırtasiye satıcılarıdan
Veysel Bulu, yaptığı açıklamada okulların açılmasıyla birlikte piyasanın
hareketlendiğini, satış ve siparişlerin canlandığını anlattı.
Başta
defter olmak üzere diğer kırtasiye ürünlerinde geçen yıla göre önemli bir
artışın olmadığını, bir çok ürünün bir yıl önceki fiyatıyla satıldığını kaydeden
Veysel Bulu, şunları söyledi:
“Geçen yıl kilosunu 2 liraya sattığımız
defterleri, bu yıl da aynı fiyattan satıyoruz. 40 sayfalık defterin 11 tanesi 1
kilo, 100 sayfalık defterin ise 5 tanesi 1 kilo geliyor. Özellikle dar gelirli
aileler kilo ile satılan defterlere ucuz olduğu için büyük ilgi gösteriyor.
Kalem, silgi, çanta, cetvel gibi diğer kırtasiye ürünlerinde de bu yıl fiyat
artışı yok. Çin'den ithal edilen kırtasiye malzemeleri de dolar kuru yüksek
olmadığı için geçen yılki fiyatladan satışa sunuluyor.”
Öte yandan
okulların açılmasıyla birlikte büyük marketlerde kırtasiye standatları kurdu.
Marketlerde kırtasiye malzemelerinin dışında öğrenciler için önlük, ceket,
pantolon, yaka, gömlek, çanta ve ayakkabı gibi ürünlerin yanı sıra beden eğitimi
derslerinde kullanılan spor kıyafetleri de değişen fiyatlarla satışa
sunuluyor.
Bazı kırtasiye malzemelerini fiyatları TL olarak
şöyle: