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Kırşehirli dernek üyeleri, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'a gitti

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR'deki çeşitli derneklerin üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gittikleri Hatay'dan kente döndü

12 Şubat 2018 19:16

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR\'deki çeşitli derneklerin üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için gittikleri Hatay\'dan kente döndü.
Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şubesi, Kırşehir Malul Gaziler Derneği ile Kırşehir Uzmanlar Dayanışma Derneği üyesi heyet, \'Ana Ocağından Peygamber Ocağına\' projesi kapsamında \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için Hatay\'a gitti. Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Uzman Çavuşlar Federasyonu Başkanı Arif Saylam, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Parlak ile Malul Gaziler Derneği Başkanı Bahattin Kaya\'nın da bulunduğu heyet, ziyaretin ardından kente döndü. Grup adına açıklama yapan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Parlak, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın Türkiye ve Türk milleti için zorunlu olduğunu vurguladı. Parlak, şunları söyledi:
\"Cuma günü Kırşehir Valiliği\'nin önünde Malül Gaziler Derneği, Şehit Aileleri Derneği, Uzman Çavuşlar Federasyonu Derneği ve Muharip Gaziler Deneği olarak ve başkanları olarak Hatay’a hareket ettik. Sabaha karşı Hatay\'a ulaştık. Oradan da Hassa\'ya geçtik. 150- 200 kişilik bir grup, orada bir yerlere mesaj vermek adına, farkındalık yaratmak adına özellikle Amerika’nın görüntümüzü görmesi ve sesimizi duyması için Mehmetçik\'e moral- motivasyon açısından oluşumda bulunduk. Hassa\'da bulunan bir muhtarımızın gayretleri neticesinde bizi atış yapılan mevkiye götürdüler. Bir minibüsle bulunduğumuz yerle bu atış yapılan yer karakol 9 kilometre Suriye sınırına iyice yaklaşmış olduk. Askerlerimize moral motivasyon verdik. Kırşehir’den götürdüğümüz hediyelerimizi Mehmetçik\'imize takdim ettik.\"

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