Kırşehir'in ardından Alanya'da da dükkânlar yakıldı, tek tutuklu yok!

Antalya’nın Alanya ilçesinde, geçen 8 - 9 Eylül’de PKK ’yı protesto gösterileri sırasında 27 iş yeri saldırıya uğradı, bunlardan 11’i yakıldı. Saldırıların güvenlik ve cep telefonu kamerasıyla çekilen göre onlarca saldırgan, Alanya çarşısında Kürt vatandaşlara ait olduğu öne sürülen Blue Hawai ve Las Vegas adlı restoran ve barları, HDP ilçe binasını, bir hediyelik eşya dükkanını, iki butiği ve bir marketi yakıyor. Polis engeline takılmaksızın alkış ve sloganlarla hareket eden saldırganlar “Yak, yak” bağrışları eşliğinde iş yerlerini ateşe veriyor.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, görüntülerde saldırganların Blue Hawai adlı barın masa örtülerini çakmakla tutuşturup iş yerini yaktıkları, ardından içeriye girerek, içkileri şişeler halinde çaldıkları görülüyor. İlçe merkezinden köylere yayılan saldırılardan dolayı sadece 12 saldırgan gözaltına alındı, ancak olaya ilişkin tutuklama olmadı.

Antalya’nın Alanya ilçesindeki gerginlik Abdullah Ümit Sercan adlı polis memurunun Mardin’de şehit edilmesiyle başladı. Kendisi Kürt kökenli olan 28 yaşındaki Sercan doğup büyüdüğü Alanya’da 9 Ağustos’ta toprağa verildi. Bir hafta sonra, 16 Ağustos’ta ilçede ‘Teröre Lanet’ mitingi düzenlendi. Yürüyüş sonrası bir grup, Kürtlere ait bazı dükkanlara saldırıp taşlarla camlarını kırdı, HDP binasını kuşattı.

İddiaya göre saldırganların benzin bidonlarıyla binaya girmek istemesi üzerine, içeride mahsur kalan 30 kişi polislerce kurtarıldı. İş yerleri saldırıya uğrayan Kürtler gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. Facebook’ta “Alanya’da Kürtleri istemiyoruz” başlıklı yazılar yayınlandı, “PKK’lı”, “PKK’ya yardım ediyor” ve “Dükkanlarını Kürtlere kiraya verenler” şeklinde listeler, isimler ve adresler yayınlandı. İkinci yürüyüş, 23 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Bu kez HDP binası sarıldı. Bir Kürt’e a ait tekne ise yakılmak istendi.

27 iş yeri saldırıya uğradı, 16’sı yakıldı

Alanya’da gerginlik sürerken, daha önce ilçede 13 yıl çalışmış olan Emniyet Amiri Halil İbrahim Aksoy, 3 Eylül’de Dargeçit’te şehit edilince tansiyon bir kez daha yükseldi. Ailesi Alanyalı olan Aksoy’un ilçede toprağa verilmesinden sonra 6 Eylül’de üçüncü kez ‘Teröre Lanet’ mitingi gerçekleştirildi. Mitingden iki gün sonra harekete geçen saldırganlar 8 Eylül akşamı ve 9 Eylül sabahı HDP binası, restoran, bar, giyim mağazası satan dükkanlar, mobilya mağazası, market ve tekel bayi olmak üzere 11 iş yerini yakarak ateşe verdi. Turistik gezi teknelerinden pek çoğunun Kürtlere ait olması nedeniyle tekneler gece denize açıldı ve sabaha kadar suda bekledi. Saldırılar Alanya merkezden sonra Oba ve Mahmutlar beldelerine sıçradı. Toplam 27 iş yeri saldırıya uğradı; bunlardan 16’sı kullanılamaz hale getirildi. İş yerlerinden bazıları yağmalandı. Saldırıdan sonra açılan soruşturmada 12 kişi tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak tümü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.