Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 35 yaralı

Kar yağışı ve tipinin etkili olmaya başlamasıyla trafik kazaları da arttı. Kırşehir'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

İstanbul- Tunceli seferini yapan Kazım Arslan'ın kullandığı Can Dersim Tuncelililer firmasına ait yolcu otobüsü, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi yakınında yoğun kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ve jandarma görevlileri gönderildi.

Kazada, biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kaman ve Akpınar ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri daha sonra Kayseri'deki bir hastaneye sevk edildi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yaptığı açıklamada, yaralılardan 6'sının sağlık durumunun ağır olduğunu söyledi.