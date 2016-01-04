Kırşehir'de üç farklı otobüs kazası; 7 ölü, 72 yaralı

Kırşehir'de bugün (4 Ocak 2016) meydana gelen üç otobüs kazasında toplam 72 kişi yaralandı, 7 kişi hayatını kaybetti.

Kırşehir’de sabah saatlerinde 7 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ardından 2 yolcu otobüsü daha devrildi. Son iki otobüs kazasında 50 kişi yaralandı.

Sabah gerçekleşen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı önce 9 olarak açıklanırken kalbi duran 2 kişinin yapılan müdahalelerle yeniden hayata döndürüldüğü bildirildi.

Öğleden sonra aynı şehirde iki kaza daha

Cihan Haber Ajansı'na göre Kırıkkale yönünden Kayseri istikametine seyreden 38 KL 909 plakalı yolcu otobüsü Kırşehir yakınlarında şarampole devrildi. Kazada 2’si ağır 23 kişi yaralandı.



Ankara istikametinden Kahramanmaraş yönüne giden İsmail Kalenderoğlu idaresindeki 46 BA 486 plakalı yolcu otobüsü de ikinci otobüsün kaza yaptığı yere yakın bir yerde devrildi. Bu kazada da 27 yolcunun yaralandığı öğrenildi.



Bütün doktorlar göreve çağrıldı

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Yaşanan kazalar nedeniyle Kırşehir’de bütün doktorlar göreve çağırıldı.

İlk kaza sabah gerçekleşti

DHA'dan Salih Güner'in haberine göre kaza, saat 09.30 sıralarında, Kırşehir- Ankara karayolunun Özbağ İlçesi Çuğun mevkiinde meydana geldi. Kırşehir'den Ankara yönüne giden 40 LE 121 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda bir anda kontrolden çıktı. Savrulan otobüs, şarampole devrildi. Yolculardan 6'sı kaza yerinde yaşamlarını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, tam bir can pazarı yaşandı. Kazada yaralanan 5'i ağır 23 kişi, Kırşehir'deki Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralılardan 1'i, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yaralıların isimleri açıklandı

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı önce 9 olarak açıklanırken, kalbi duran 2 kişinin ambulansta ve hastanede yapılan müdahalelerle yeniden hayata döndürüldüğü açıklandı. 40 LE 121 plakalı otobüsün sürücüsünün ve kazada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri henüz belirlenemezken, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan 22 yaralının isimleri şöyle:



"Mevlüt Bekmez, Hakan Bekmez, Yeşim Dilekçi, Yurda Güneş, Yahya Kayaş, Hazret Kapıcı, Ramazan İlbey, Ufuk Taş, Zekiye Yağmur, Münip Tuzocak, Nusret Çukuryer, Ayla İnanç, Abbas Balcı, Kemal Atabay, Aras Kano, Eren Çalışkan, Hafize Gülkasap, Başak Yada, Serap Güçlü, Rahat Deniz, Senem İlbey ve soyadı öğrenilemeyen Dilek."



Bu arada kazanın ardından olay yerinde ve hastanede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi alan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, ardından yaptığı açıklamada, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, ölenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavileri devam eden kazazedelere de acil şifalar diledi.