Kırşehir'de şeker fabrikasının özelleştirilmesine tepki

salih GÜNER/KIRŞEHİR (DHA)- KIRŞEHİR Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde Kırşehir’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek şeker fabrikasının özelleştirilmesine tepki açıklaması yaptı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nda bir araya gelen Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kırşehir Ziraat Odası, Kırşehir Pancar Ekicileri Kooperatifi, Şeker-İş Sendikası ve MÜSİAD temsilcilerinin bir araya gelmesiyle yapılan açıklamada, yerli ve milli vurgusu yapan iktidarın şeker fabrikalarını özelleştirme kararı eleştirildi. Kırşehir’de sivil toplum kuruluşlarının özelleştirmeye ilişkin yaptıkları eleştirilerde, Et-Balık Kurumu\'nun kapatılmasıyla et ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle et ithal edildiği, Süt Kurumu\'nun kapatılmasıyla da yılda 270 bin ton süt tozu getirildiğine dikkat çekildi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu tarafından kamuoyuna yapılan ortak açıklamada, Avrupa’nın \'gözü gibi koruduğu\' şeker fabrikalarının Türkiye’de satılmak istendiği, Türkiye’nin baronların eline teslim edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Gelişmiş bir ülke olmamız yolunda ekonomi programımızın yerli ve ulusal hassasiyetlerle kurulmasının önemli olduğunu düşünüyor; özellikle tarım politikamızda üretime öncelik veren, iklimsel ve toprak verimliliğimiz dikkate alınarak, alın terini bu topraklara döken üreticilerimizin çıkarları göz önünde bulundurularak, üretime öncelik verilmesinden geçtiğine inanıyoruz. Bu bağlamda Türkiye, şeker fabrikalarını satmaya hazırlanırken Avrupa\'nın gelişmiş ülkeleri şeker fabrikalarını gözü gibi korumaktadır. Almanya, Fransa, Hollanda ve Polonya gibi ülkeler için şeker fabrikaları çok önemlidir ve kesinlikle devletin bünyesinde tutulmaktadır. Kırşehir Şeker Fabrikası\'nın ilimiz için önemini hepiniz biliyorsunuz. Diyoruz ki; çiftçilerimizi küstürmeyelim ve 4 TL olan şekeri 15 TL\'ye yemek zorunda kalmayalım. Ülkemiz, şeker ithal eder duruma gelirse ya da bazı baronların istediği gibi nişasta bazlı şeker kullanımına yönlendirilirse, bu konuda bilimsel çalışma yapan insanların da belirttiği üzere sağlığımız çok büyük bir tehdit altına girecek ve ne yazık ki sağlıksız, obez ve hasta bir millet olacağız.\'\'

CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, MHP İl Başkanı Arif Kılıç, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Nuri Araz da, özelleştirme kararının durdurulmasına ilişkin sivil toplum kuruluşlarının ortak açıklamasına destek vererek, basın toplantısına katıldı.



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