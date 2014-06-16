Kırşehir'de polisleri 'Alevi', 'problemli', 'alkol alır' diye fişlemişler

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polislerin, atamalar öncesinde istihbaratta görevli bir başkomiser tarafından fişlendiği, atamaların bu fişlemelere göre gerçekleştirildiği iddia edildi.

İstihbarat Şubesi'nde görevli başkomisere ait olduğu belirtilen bir ajanda el yazısı ile emniyette görev yapan personelin “sosyal demokrat”, “alkol alır” ve “Alevi” gibi birtakım bilgilerle fişlendiği ve emniyetten gidecekler-kalacaklar şeklinde liste hazırladığı ileri sürüldü.

İşte o isimler ve isimlerin yanına düşen notlardan bazıları

“ H.T- Sosyal demokrat, Ağrı Patnos’tan geldi. Alkol alır, zararsız…

Y.M: Sosyal demokrat

M.T: Bağlantı yok ama güçlünün yanında

S.K: Alkol alır, problemli

S.A: Erzurumlu iyi temiz

B.M: Alevi

S.Ö: Maddi durumu çok iyi irtibatı yok

Ajandanın yanı sıra aynı komiser tarafından atamalardan önce şube şube gidecek ve kalacakların listesi çıkarıldığı da öne sürüldü. Ayrıca polisler ‘güvenilir’ olarak adlandırılarak listenledi.

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