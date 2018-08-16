Kırşehir'de oda başkanlarından 'döviz bozdurun' çağrısı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR Ticaret ve Sanayi Odası ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği başkanları, dolardaki yükselişe tepki için ortak açıklama yaparak, kent sakinlerine döviz bozdurma çağrısında bulundu.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamlettin Öztürk, Esnaf Odaları Birliği’nde bir araya gelerek, döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili ortak açıklama yaptı. ABD\'ye tepki gösteren başkanlar, döviz bozdurma çağrısı yaptı. Basın açıklamasını okuyan Selahattin Ekicioğlu, şunları söyledi:

\"Kırşehir esnafı, ticaret erbapları ve sanayicileri olarak ABD\'nin ülkemize uygulamış olduğu ekonomik baskısını, mesnetsiz istek ve taleplerini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Döviz fiyatları TL karşısında son 2 hafta içerisinde beklenmedik bir şekilde, suni şekilde artırılarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti köşeye sıkıştırılmaya, ABD\'nin talepleri ve dolar karşısında boyun eğmeye zorlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Trump\'ın haksız istek ve taleplerine boyun eğecek kabile devleti değildir. Geçmişte zor günlerde 81 milyon Türk insanı nasıl birleşmiş, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmiş ise şimdi de ülkemize karşı uygulanmak istenen ekonomik baskılara, döviz kıskaca karşı da hep birlikte hareket edecektir. Trump merkezli ABD\'nin oyunlarını hep birlikte bozacağız. Halkımızı birlik ve beraberliğe, \'Dövizlerini Bozdurma Kampanyası\'na davet ediyorum. Ayrıca dolar ve euro üzerinden dükkanını kiraya veren vatandaşlarımızı da kira kontratını yapmış olduğu tarihteki dolar ve euro kum üzerinden kiralarını almalarını ve bundan sonra kira kontratlarını TL yaparak Türk esnaf ve sanatkarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Esnafa sahip çıkmak ülkesine sahip çıkmaktır. Bu zor süreçte kapanacak olan her işletme ülke ekonomisine vurulacak bir darbedir.\"

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ekicioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

\'\'Esnaf ve sanatkârlar olarak devlet yöneticilerimizden beklentimiz, ABD\'yi ülkemiz sınırlarından dışarı çıkartılmasıdır. İncirlik Hava Üssü\'nün boşatılması, ABD\'nin Kürecik\'te bulunan radar üssünün boşatılması, Atatürk Orman Çiftliği\'nde Amerikan Konsolosluğu\'na verilen arazinin alınmasını ve 11 milyar dolarlık uçak alım ihalesinin iptal edilmesini bekliyoruz. Ülke içerisindeki tüm ihalelerin, hac ve umre organizasyonlarının vb. çalışmaların da dövizle değil Türk lirası ile yapılmasını ve yerli ürünlerin tercih edilmesini, ayrıca ülkemizi her alanda kendi kendine yeten bir ülke konumuna getirecek olan ciddi ve milli konularda derhal adım atılmasını da yetkililerimizden bekliyoruz.\'\'



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