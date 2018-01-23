Kırşehir'de askere dualarla destek

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR’de, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terörist gruplara yönelik yapılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere dualarla destek olunuyor.

Kırşehir’de Hoca Ahmet Yesevi Camii’nde dualarla askerlere destek olunurken, Kırşehir Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyeleri bu sabah, Türk askerine dua etti. Bugün sabah mesai öncesinde Milli Eğitim Müdürlüğü önünde İstiklal Marşı okuyarak, Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan tüm askerlere Türkiye Kamu-Sen Kırşehir İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Bilal Türk başkanlığındaki eğitim camiası dua etti. Bilal Türk, “Dualarımız Mehmetçik içindir. Allah muzaffer eylesin ve tüm evlatlarımızı korusun inşallah” ifadesini kullandı.