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Kırşehir'de askere dualarla destek

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR’de, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist gruplara yönelik yapılan 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere dualarla destek olunuyor

23 Ocak 2018 15:23

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR’de, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terörist gruplara yönelik yapılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere dualarla destek olunuyor.
Kırşehir’de Hoca Ahmet Yesevi Camii’nde dualarla askerlere destek olunurken, Kırşehir Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyeleri bu sabah, Türk askerine dua etti. Bugün sabah mesai öncesinde  Milli Eğitim Müdürlüğü önünde İstiklal Marşı okuyarak, Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan tüm askerlere Türkiye Kamu-Sen Kırşehir İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Bilal Türk başkanlığındaki eğitim camiası dua etti. Bilal Türk, “Dualarımız Mehmetçik içindir. Allah muzaffer eylesin ve tüm evlatlarımızı korusun inşallah” ifadesini kullandı.

 

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