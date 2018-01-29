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Kırşehir'de 8 şehit yakını ile 2 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'

Salih GÜNER, KIRŞEHİR, (DHA)- BAKANLAR Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Türk milleti adına aziz şehitlerin ailelerine ve kahraman gazilere verilmesi kararlaştırılan 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratları' düzenlenen törenle t

29 Ocak 2018 23:19

Salih GÜNER, KIRŞEHİR, (DHA)- BAKANLAR Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Türk milleti adına aziz şehitlerin ailelerine ve kahraman gazilere verilmesi kararlaştırılan \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratları\' düzenlenen törenle takdim edildi.
Bir otelde gerçekleştirilen törene Vali Necati Şentürk’ün yanı sıra milletvekili Salih Çetinkaya, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, il protokolü, kaymakamlar, şehitlerimizin yakınları ve gaziler katıldı. Saygı Duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni\' nedeniyle yayınladığı mesajın okunması ile devam etti. Ardından törende konuşan Vali Necati Şentürk, Devlet Övünç Madalyası ve Beratının şehitler ve gazilere duyduğu minnetin ve şükranın en büyük ifadesi olduğunu söyledi.
Vali Şentürk, \"Bugünkü törende, birlik ve beraberliğimizin sağlanmasında ve huzurumuzun temininde şehitlik mertebesine yükselen 8 vatan evladımızın ailelerine ve gazilik payesine ulaşan 2 gazimize minnet duygularımızın ifadesi olarak Cumhurbaşkanımız adına \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\'nı takdim edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin bağımsızlığını, milletimizin birlik ve beraberliğini korumak için şahadet mertebesine ulaşan ölümsüz kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin\" diye konuştu.
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de konuşmasında, “Devletiniz, inancınız, savunacak bir namusunuz, şerefiniz varsa her zaman şehit verirsiniz. Geçmişte on binlerce şehit verdik, günümüzde de şehitler vermeye devam edeceğiz. Bugünkü programda şehit aileleri ve gazilerimize verilen \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\' nesillerden nesillere kıyamete kadar aktarılacak ve yaşayacak.” dedi.
Tören, 5’i asker, 3’ü polis olmak üzere 8 şehidin ailesine ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında verdiği mücadele ile gazilik mertebesine ulaşan 2 gaziye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Vali Şentürk tarafından madalya ve beratların takdim edilmesi ile sona erdi.

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