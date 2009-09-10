Kırşehir'de 2 günde 4 şehit

Önceki gün Hakkari'nin Çukurca ve Siirt'in Eruh ilçeleriyle,
dün Van'ın Başkale İlçesinde teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olan 4
askerin de Kırşehirli olması kenti yasa boğdu.
Kırşehir, önceki gün Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle girdikleri
çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Ferhat Erdem ve Siirt'in Eruh ilçesinde
PKK terör örgütü mensuplarıyla girdikleri çatışmada şehit olan Jandarma Komando
Er Orhan Kılıç'a ağlamıştı.
Bu şehitlerin cenazeleri henüz defnedilmeden Kırşehir'e ikinci acı haber
ulaştı. Van'ın Başkale ilçesi 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Güllük
karakolunda görevli, yine Kırşehir'in Kaman ilçesi nüfusuna kayıtlı Astsubay
Fatih Aydoğan (30) ile Uzman Çavuş Deniz Kaya'nın şehadet haberleri baba
ocaklarına ulaştı.
Benzerliğin böylesi
Kırşehir
Kaman nüfusuna kayıtlı Astsubay Fatih Aydoğan ile Uzman Çavuş Deniz Kaya,
Albayrak köyü kırsalında arazi taraması sırasında önceden döşenen mayının
patlaması sonucu şehit düştüler.
Kırşehir'in Kaman ilçesi İsahocalı beldesi nüfusuna kayıtlı Şehit Astsubay
Fatih Aydoğan, evli ve 2 kız çocuğu sahibi.
Astsubay Fatih Aydoğan'ın ebe
olan eşi, Van'daki görevine başlayamadan eşinin acı haberini aldı. Eşinin Van'da
göreve başlamasının ardından Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 2 No'lu Sağlık
Ocağından, Van merkez 11 No'lu Sağlık Ocağına atanan Elife Aydoğan, biri 3 aylık
diğeri ise 2 yaşındaki kız çocuklarıyla yaklaşık 6 gün önce Van'a
gitmişti.
Şehit Uzman Çavuş Deniz Kaya ise Kırşehir'in Kaman ilçesi merkez Müderris
mahallesi nüfusuna kayıtlı. Kaya'nın da tıpkı Aydoğan gibi evli ve 2 kız çocuğu
bulunuyor.
10 gün önce izinden dönerek birliğine teslim olan Uzman Çavuş Deniz Kaya,
mayın patlaması sonucu yaralanmış ve tedavi gördüğü Van Eğitim Araştırma
Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit olmuştu.
Aynı ilçede doğan ve aynı olayda aynı yerde şehit düşen Aydoğan ve Kaya için
Kaman ilçesinde ortak cenaze töreni düzenlenecek.
Şehit Aydoğan ve Kaya'nın
cenaze törenine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner'in de katılması
bekleniyor.
Kaman ilçesinin 3. şehidi olan Komando Er Orhan Kılıç'ın cenazesi ise
Kocatepe camisinde kılınacak cenaze namazının ardından ailesinin isteği üzerine
Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'ne defnedilecek.
Kırşehir'in 4 şehidi de bugün
toprağa verilmiş olacak.