Kırşehir'de 2 günde 4 şehit

Önceki gün Hakkari'nin Çukurca ve Siirt'in Eruh ilçeleriyle, dün Van'ın Başkale İlçesinde teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olan 4 askerin de Kırşehirli olması kenti yasa boğdu.

Bu şehitlerin cenazeleri henüz defnedilmeden Kırşehir'e ikinci acı haber ulaştı. Van'ın Başkale ilçesi 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Güllük karakolunda görevli, yine Kırşehir'in Kaman ilçesi nüfusuna kayıtlı Astsubay Fatih Aydoğan (30) ile Uzman Çavuş Deniz Kaya'nın şehadet haberleri baba ocaklarına ulaştı.



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Kırşehir Kaman nüfusuna kayıtlı Astsubay Fatih Aydoğan ile Uzman Çavuş Deniz Kaya, Albayrak köyü kırsalında arazi taraması sırasında önceden döşenen mayının patlaması sonucu şehit düştüler.



Kırşehir'in Kaman ilçesi İsahocalı beldesi nüfusuna kayıtlı Şehit Astsubay Fatih Aydoğan, evli ve 2 kız çocuğu sahibi.

Astsubay Fatih Aydoğan'ın ebe olan eşi, Van'daki görevine başlayamadan eşinin acı haberini aldı. Eşinin Van'da göreve başlamasının ardından Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 2 No'lu Sağlık Ocağından, Van merkez 11 No'lu Sağlık Ocağına atanan Elife Aydoğan, biri 3 aylık diğeri ise 2 yaşındaki kız çocuklarıyla yaklaşık 6 gün önce Van'a gitmişti.



Şehit Uzman Çavuş Deniz Kaya ise Kırşehir'in Kaman ilçesi merkez Müderris mahallesi nüfusuna kayıtlı. Kaya'nın da tıpkı Aydoğan gibi evli ve 2 kız çocuğu bulunuyor.



10 gün önce izinden dönerek birliğine teslim olan Uzman Çavuş Deniz Kaya, mayın patlaması sonucu yaralanmış ve tedavi gördüğü Van Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit olmuştu.



Aynı ilçede doğan ve aynı olayda aynı yerde şehit düşen Aydoğan ve Kaya için Kaman ilçesinde ortak cenaze töreni düzenlenecek.

Şehit Aydoğan ve Kaya'nın cenaze törenine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner'in de katılması bekleniyor.

