Kırşehir Valisi 'zülfikâr' kuşanıp kalabalığa seslendi: Musul'a da gireceğiz, Kudüs'e de gireceğiz!

Emekliliğe ayrılan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, elindeki Zülfikar ile valilik binasından tekbir getirdi ve kalabalığa "Musul'a da gireceğiz, Kudüs'e de gireceğiz inşallah. Allah bu milleti var etsin." sözleriyle seslendi.

Cumartesi günü 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Kırşehir’den 20 otobüsle birlikte 1000 öğrenci Çanakkale’ye hareket etti. Kırşehir Valiliği önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde Kırşehir Valisi Necati Şentürk, valilikte bulunan balkondan öğrencilere hitapta bulundu.

Kanal D Haber'in haberine göre başında ay yıldız motifli kalpak bulunan Şentürk’ün Zülfikar kılıcı ve tekbirlerle öğrencileri selamlaması dikkat çekti. Şentürk, burada yaptığı konuşmada "Musul'a da gireceğiz, Kudüs'e de gireceğiz inşallah. Allah bu milleti var etsin" dedi.

Kırşehir Valisi Şentürk, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılma talebinde bulunmuştu. Talebi kabul edilen Şentürk, dün itibarıyla emekliye ayrıldı.