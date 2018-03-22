T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kırşehir Valisi 'zülfikâr' kuşanıp kalabalığa seslendi: Musul'a da gireceğiz, Kudüs'e de gireceğiz!

Kırşehir Valisi Şentürk, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılma talebinde bulunmuştu

22 Mart 2018 03:33

Emekliliğe ayrılan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, elindeki Zülfikar ile valilik binasından tekbir getirdi ve kalabalığa "Musul'a da gireceğiz, Kudüs'e de gireceğiz inşallah. Allah bu milleti var etsin." sözleriyle seslendi.

Cumartesi günü 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Kırşehir’den 20 otobüsle birlikte 1000 öğrenci Çanakkale’ye hareket etti. Kırşehir Valiliği önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde Kırşehir Valisi Necati Şentürk, valilikte bulunan balkondan öğrencilere hitapta bulundu.

Kanal D Haber'in haberine göre başında ay yıldız motifli kalpak bulunan Şentürk’ün Zülfikar kılıcı ve tekbirlerle öğrencileri selamlaması dikkat çekti. Şentürk, burada yaptığı konuşmada "Musul'a da gireceğiz, Kudüs'e de gireceğiz inşallah. Allah bu milleti var etsin" dedi.

Kırşehir Valisi Şentürk, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılma talebinde bulunmuştu. Talebi kabul edilen Şentürk, dün itibarıyla emekliye ayrıldı.

ETİKETLER

Necati Şentürkkırşehirvalkılıçzülfikarmusulkudüs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24