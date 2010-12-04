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KIRŞEHİR ESKİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA   KIRŞEHİR (A.A)

04 Aralık 2010 15:09

-KIRŞEHİR ESKİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA   KIRŞEHİR (A.A) - 04.12.2010 - Eski Kırşehir Belediye Başkanı Halim Çakır ve 2 yardımcısının da aralarında bulunduğu 24 kişi, ''İhaleye fesat karıştırmak'', ''Resmi evrakta sahtecilik'' ve ''Hayali fatura düzenleme''iddialarıyla ilgili gözaltına alındı. Uzun süredir çalışma yürüten Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, eski Kırşehir Belediye Başkanı Halim Çakır, başkan yardımcıları ile aralarında değişik birim müdürlerinin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Belediye başkan yardımcısı Ş.E'nin Samsun'da gözaltına alınarak Kırşehir'e getirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan kişiler, sabah saatlerinde Kırşehir Devlet Hastanesine getirilerek sağlık kontrollerinden geçirildi.  Bu arada, daha önce by-pass ameliyatı olduğu öğrenilen eski Başkan Halim Çakır, hastanede müşahede altına alındı.

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