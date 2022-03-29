Kırşehir'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Salih Ata'nın hayatını kaybetmesinin ardından yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Yoğun bakım ünitesinin camları kırılırken, klinik destek personeli Tahir Mete Güleç'in zedelenen kolu da alçıya alındı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi servisi yoğun bakım ünitesinde meydana geldi. Beyin kanaması şikayeti ile hastaneye giriş yapan Salih Ata'nın tedavi sürecinde Koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede 4 gün tedavi gören Ata, bugün yaşamını yitirdi. Salih Ata'nın ölümünün ardından yakınları doktor Avşar Zerman, sağlık çalışanları Cihat Yıldız ve Kübra Şahin ile klinik destek personeli Tahir Mete Güleç ile Davut Taş'a saldırdı. Hastanenin güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Saldırı sırasında yoğun bakım ünitesinin camları da kırıldı. Şüpheliler kaçarken, Tahir Mete Güleç'in zedelenen kolu alçıya alındı. Sağlık çalışanları, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bakan Koca: Bu nasıl insanlık?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ata'nın yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırısına tepki gösterdi. Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde beyin kanaması nedeniyle 4 gündür tedavi gören bir hastamız kurtarılamayarak vefat etti. Bu olaya bütün arkadaşlarımız üzüldü. Hasta yakınlarıysa bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darp etti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık?" dedi.

Genel Sağlık İş Sendikası Kırşehir Şube Başkanı Nuh Karakaya, sağlıkta yaşanan şiddet olayına tepki göstererek, sorumlular hakkında en ağır işlemin yapılmasını istedi. (DHA)